無人計程車來了？輝達攜手賓士、Uber打造自駕平台 與Waymo競爭

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為賓士29日推出的新S-Class轎車。法新社
圖為賓士29日推出的新S-Class轎車。法新社

輝達公司（Nvidia）將攜手賓士集團（Mercedes-Benz）與Uber打造全球自動駕駛平台，透過賓士旗下新S-Class車型及Uber遍布全球的叫車網絡，在全球大城市提供高階自動駕駛服務。

根據29日公布的聲明，新的S-Class將搭載賓士MB.OS作業系統，以及輝達DRIVE Hyperion架構和完整堆疊的DRIVE AV L4軟體。輝達和Uber將聯手透過Uber旗下叫車網絡，提供乘客這些自動駕駛車，這是輝達先前公布與Uber合作關係的一環。

輝達執行長黃仁勳說：「賓士已在汽車市場樹立標竿，打造以精湛技藝和安全工程著稱的汽車…輝達五年前開始與賓士合作，要協助這個傳統在人工智慧（AI）時代發揚光大。」

輝達近來持續推銷旗下自動駕駛技術，與特斯拉（Tesla）和目前居龍頭地位的Alphabet旗下Waymo等業者競爭。輝達、賓士、Uber和Stellantis等其他公司已在去年開始共同協調先進自動駕駛技術，輝達和賓士未詳細說明推出自動駕駛服務的時間表。

MB.OS軟體能讓合作夥伴以賓士中央作業系統為基礎，打造高度自動化駕駛等複雜應用程式。這種作法允許賓士在保有核心軟體控制權的同時，從其他業者汲取專業知識。賓士曾懷抱聯手合作夥伴博世（Robert Bosch）讓自動駕駛上路的野心，該公司也已和中國大陸軟體開發商Momenta全球公司等業者合作。

