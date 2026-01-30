金價一度重摔逾8% 女股神示警慘劇恐重演：AI非泡沫「黃金才是」

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為方舟投資創辦人伍德。路透社
國際金價30日盤中一度重挫逾8%，扭轉近來漲勢，但仍邁向40多年來最大單月漲幅。有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）警告，目前市場上真正已泡沫化的資產不是人工智慧（AI）題材，而是黃金

伍德在社群媒體X上表示，金價近期漲勢是周期末期常見的「拋物線走勢」，目前黃金市值相對於美國貨幣供給（M2）的比率，已達到經濟大蕭條以來最高水準。伍德認為，在投資人聚焦於科技領域之際，真正的危險其實在於貴金屬。

伍德說：「我們認為目前已泡沫化的不是AI，而是黃金。美元升值可能戳破這個泡沫，1980至2000年金價下跌逾六成的慘劇將重演。」

黃金現貨價格29日盤中最高漲至每英兩5,595.47美元，再創歷史新高，但終場以跌作收，而且30日盤中繼續下挫，最多大跌8.04%至每英兩4,943.32美元，失守每英兩5,000美元關卡。儘管大幅回檔，金價1月以來截至30日盤中仍漲逾17%，很可能締造1980年以來最佳單月表現。

美國川普政府據傳準備提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）出任Fed主席，導致美元走升，是金價30日重挫原因。華許長期以來的形象一直是抗通膨鷹派，但近幾個月與總統川普站在同一陣線，公開呼籲降息。川普表示，將在美國時間30日上午公布Fed主席提名人選。

