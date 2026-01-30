本周走勢雲霄飛車？AI投資泡沫疑慮亞股多收黑 金銀價格高點回落

快訊

中央社／ 香港30日綜合外電報導
受到市場新一波憂心人工智慧龐大投資的影響，亞洲股市今天下挫，金銀價格在創多項新高後回跌，油價則因美國與伊朗關係有望緩和而走弱。示意圖／路透

法新社報導，本週市場走勢猶如雲霄飛車，投資人承受美元走弱、美國總統川普（Donald Trump）威脅伊朗、關稅警告再起及美國政府可能關門等消息衝擊。

不過，科技產業對AI未來的樂觀情緒帶來支撐，包括Meta、三星（Samsung）及SK海力士（SK hynix）等公司交出亮眼獲利，提振市場信心。

然而，微軟（Microsoft）昨天宣布大幅增加投資AI基礎設施，使市場再度擔心企業投資回收期將延長，樂觀氣氛因此受挫。

此外，外界也憂心企業估質過高，過去幾年科技股帶動的漲勢創下歷史新高後，可能讓市場陷入泡沫。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「微軟經歷自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發崩盤以來最慘烈的一個交易日，股價重挫12%，占標普500指數逾2/3的跌幅。」

「市場聚焦於投資支出增加、Azure（雲端服務）成長放緩，以及AI商轉所需時間拉長等疑慮。」

華爾街多數指數收黑，僅道瓊指數逆勢上揚。

亞洲市場同樣疲弱，香港、上海、東京、雪梨、新加坡、台北和曼谷皆下跌，僅首爾、馬尼拉與威靈頓收漲。

金價格也回落，每盎司約為5150美元，前一天曾攀升至超過5595美元。白銀則報每盎司108美元，先前最高曾突破121美元。

美國 指數 伊朗 亞股 金價 黃金 油價

