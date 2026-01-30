傳北京有條件批准「DeepSeek採購H200晶片」 輝達未獲悉相關消息

路透社引述2名知情人士報導，中國已批准人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）在當局監管下採購AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）的H200晶片。監管條件正在最後確認階段。

路透社28日引述消息來源披露，TikTok母公司字節跳動、阿里巴巴以及騰訊已獲准採購合計超過40萬顆H200晶片。

輝達執行長黃仁勳昨天在台北受訪表示，輝達並未獲悉相關消息，並補充中方針對售貨許可似乎仍在最終定案階段。

輝達暫未對路透社回應DeepSeek獲准採購H200晶片一事。

消息人士說，中國工信部和商務部已批准上述4家業者採購，但會附帶一些擬議中的特定條件，相關細節正由中國國家發展和改革委員會（NDRC，中國發改委）決定。

中國工信部、商務部以及中國發改委暫未回應路透社置評請求。