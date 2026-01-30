快訊

暫時吃不到了…淡水50年老店「文化阿給」暫時歇業 朝聖「周杰倫套餐」要快

經典賽／東京直播派對5千張門票秒殺 蔡其昌：逼會長再租一顆蛋？

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

AnyMind Group收購日本直式影音公司MISM 強化社群電商內容製作版圖

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行銷、電子商務與數位轉型BPaaS科技公司AnyMind Group於30日宣布，正式完成對日本直式影音創意製作公司MISM Inc.（MISM）的全數收購。本次併購為AnyMind Group於2026年完成的第三起收購案，進一步擴大其在社群電商與短影音內容製作領域的布局。

MISM為日本專注於直式、短影音內容的創意製作工作室，合作的模特與創作者超過2,000名，每年製作影片數量逾20,000支。相關影音內容透過擁有超過60,000支直式影片素材的影音資料庫服務「BUZZRENTAL」，以及提供客製化製作的「BUZZORDER」對外提供。MISM亦提供社群媒體帳號經營、網紅行銷等整合型服務，協助品牌提升社群影響力。

MISM透過結合廣告與消費數據、多元創作者與模特網絡，以及高效率的量產型製作體系，規劃並製作以「帶動購買行為」為核心的直式影音內容，從腳本、畫面到訊息結構皆以轉換成效為導向進行優化。

隨著消費者接觸資訊與購買決策日益受到社群媒體與影音平台影響，AnyMind Group近年持續加速在社群行銷與社群電商的商業模式拓展，連續收購短影音、直播主相關企業。2025年10月收購日本美妝產業導向、專注於商品評測等直式短影音製作的創作者工作室NADESHIKO Beauty；2026年1月收購化妝品與美妝品牌製造與流通公司Sun Smile，強化線上需求導流至線下通路的O2O能力；同月完成對日本直播主經紀與支援公司Bcode的收購，進一步補齊直播與創作者經營版圖。

透過此次收購MISM，AnyMind Group將能建構更完整的社群電商基礎建設，全面支援從內容企劃與製作、社群平台曝光，到線上與線下銷售通路串接的完整流程，進一步強化品牌從「被看見」到「被購買」的轉換效率，協助創作者與媒體夥伴進行商業變現與事業成長。

創作者 社群媒體 日本

延伸閱讀

日本多地低溫…各黨憂心投票率低迷 候選人寒冬競選嘆：吃不消

一日限定夢幻雪燈！日本岩手「西和賀町雪燈祭」2/7璀璨登場

大吉大利！日本和歌山蜜柑調酒陪你過好年 限時「買2送1」超划算

想學巴菲特買日本？詹璇依點名「這檔ETF」規模最大、商社含量最高

相關新聞

記憶體漲價效應…今年恐買不到iPhone 18 日媒：優先生產高階機型

美國科技巨擘蘋果據傳將優先生產和銷售下一批iPhone的三個高階機型，標準版機型將延後出貨，反映行銷策略調整及供應鏈吃緊...

日股收盤走勢不一 財報表現成市場焦點

受企業財報表現分歧影響，日本股市今天走勢不一。日立、富士通與佳能獲利強勁，提振東證指數；反觀基恩斯、東方樂園及野村綜合研...

受Labubu、TikTok影響 美年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment forInternational Peace)一項最新調查顯...

特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X

特斯拉執行長馬斯克28日於財報會議釋出「全面轉向自動化未來」轉型計畫，預告本月起邁向「真正的無人駕駛」，同時停產Mode...

默克宣布賀天銘將加入集團 並接任電子科技事業體執行長

知名科技公司默克（Merck）今日宣布，任命賀天銘（Benjamin Hein）為默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體...

委內瑞拉石油業民營化 吸引外國投資

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)被捕後，川普總統近日表示美國政府將控制委國石油出口，並吸引外國投資，重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。