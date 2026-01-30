AnyMind Group收購日本直式影音公司MISM 強化社群電商內容製作版圖

行銷、電子商務與數位轉型BPaaS科技公司AnyMind Group於30日宣布，正式完成對日本直式影音創意製作公司MISM Inc.（MISM）的全數收購。本次併購為AnyMind Group於2026年完成的第三起收購案，進一步擴大其在社群電商與短影音內容製作領域的布局。

MISM為日本專注於直式、短影音內容的創意製作工作室，合作的模特與創作者超過2,000名，每年製作影片數量逾20,000支。相關影音內容透過擁有超過60,000支直式影片素材的影音資料庫服務「BUZZRENTAL」，以及提供客製化製作的「BUZZORDER」對外提供。MISM亦提供社群媒體帳號經營、網紅行銷等整合型服務，協助品牌提升社群影響力。

MISM透過結合廣告與消費數據、多元創作者與模特網絡，以及高效率的量產型製作體系，規劃並製作以「帶動購買行為」為核心的直式影音內容，從腳本、畫面到訊息結構皆以轉換成效為導向進行優化。

隨著消費者接觸資訊與購買決策日益受到社群媒體與影音平台影響，AnyMind Group近年持續加速在社群行銷與社群電商的商業模式拓展，連續收購短影音、直播主相關企業。2025年10月收購日本美妝產業導向、專注於商品評測等直式短影音製作的創作者工作室NADESHIKO Beauty；2026年1月收購化妝品與美妝品牌製造與流通公司Sun Smile，強化線上需求導流至線下通路的O2O能力；同月完成對日本直播主經紀與支援公司Bcode的收購，進一步補齊直播與創作者經營版圖。

透過此次收購MISM，AnyMind Group將能建構更完整的社群電商基礎建設，全面支援從內容企劃與製作、社群平台曝光，到線上與線下銷售通路串接的完整流程，進一步強化品牌從「被看見」到「被購買」的轉換效率，協助創作者與媒體夥伴進行商業變現與事業成長。