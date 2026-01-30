記憶體漲價效應…今年恐買不到iPhone 18 日媒：優先生產高階機型

美國科技巨擘蘋果據傳將優先生產和銷售下一批iPhone的三個高階機型，標準版機型將延後出貨，反映行銷策略調整及供應鏈吃緊的影響。

日本媒體引述知情人士說法報導，蘋果將專注於今年下半年推出史上首支可折疊iPhone，以及兩支非折疊、搭載高階相機與較大顯示器的機型，標準版iPhone 18機型則訂2027年上半年開始出貨。消息人士透露，蘋果這麼做用意是資源最佳化，以及在記憶體晶片和其他原料價格持續飆漲之際，把高階機型營收與獲利最大化。

報導指出，目前蘋果至少正在研發五個新iPhone機型，分別是重新設計的iPhone Air、標準版新iPhone及三個高階機型。目前還不清楚新iPhone Air何時開始出貨，但預料不會是今年。