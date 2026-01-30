快訊

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

替代役男遭丟包台64慘死…Bolt司機涉遺棄致死 改20萬元交保

記憶體漲價效應…今年恐買不到iPhone 18 日媒：優先生產高階機型

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
日本媒體報導，蘋果將優先生產和銷售下一批iPhone的三個高階機型。法新社
日本媒體報導，蘋果將優先生產和銷售下一批iPhone的三個高階機型。法新社

美國科技巨擘蘋果據傳將優先生產和銷售下一批iPhone的三個高階機型，標準版機型將延後出貨，反映行銷策略調整及供應鏈吃緊的影響。

日本媒體引述知情人士說法報導，蘋果將專注於今年下半年推出史上首支可折疊iPhone，以及兩支非折疊、搭載高階相機與較大顯示器的機型，標準版iPhone 18機型則訂2027年上半年開始出貨。消息人士透露，蘋果這麼做用意是資源最佳化，以及在記憶體晶片和其他原料價格持續飆漲之際，把高階機型營收與獲利最大化。

報導指出，目前蘋果至少正在研發五個新iPhone機型，分別是重新設計的iPhone Air、標準版新iPhone及三個高階機型。目前還不清楚新iPhone Air何時開始出貨，但預料不會是今年。

供應鏈 日本 iPhone 蘋果 美國 記憶體

延伸閱讀

缺貨到怕被偷！北美好市多把PC展示機記憶體拆掉 部份門市甚至只放空機殼

點名黃金、白銀、記憶體！謝金河驚呼「史上最瘋狂年代」…網嚇壞：一鍵出清

黃仁勳點火、南韓大廠背書！記憶體逆勢突圍 南亞科、群聯再創天價

三星、SK海力士同聲唱旺 南亞科、群聯、華邦、威剛等受惠

相關新聞

記憶體漲價效應…今年恐買不到iPhone 18 日媒：優先生產高階機型

美國科技巨擘蘋果據傳將優先生產和銷售下一批iPhone的三個高階機型，標準版機型將延後出貨，反映行銷策略調整及供應鏈吃緊...

日股收盤走勢不一 財報表現成市場焦點

受企業財報表現分歧影響，日本股市今天走勢不一。日立、富士通與佳能獲利強勁，提振東證指數；反觀基恩斯、東方樂園及野村綜合研...

受Labubu、TikTok影響 美年輕人不認為中國像「大惡狼」

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment forInternational Peace)一項最新調查顯...

特斯拉加速轉型 人形機器人拚年產百萬台 逐步停產Model S、Model X

特斯拉執行長馬斯克28日於財報會議釋出「全面轉向自動化未來」轉型計畫，預告本月起邁向「真正的無人駕駛」，同時停產Mode...

默克宣布賀天銘將加入集團 並接任電子科技事業體執行長

知名科技公司默克（Merck）今日宣布，任命賀天銘（Benjamin Hein）為默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體...

委內瑞拉石油業民營化 吸引外國投資

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)被捕後，川普總統近日表示美國政府將控制委國石油出口，並吸引外國投資，重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。