默克宣布賀天銘將加入集團 並接任電子科技事業體執行長
知名科技公司默克（Merck）今日宣布，任命賀天銘（Benjamin Hein）為默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長，自今年5月1日起生效。賀天銘將成為凱・貝克曼（Kai Beckmann）的繼任者。先前默克已宣布貝克曼將自5月1日起出任下一屆的默克集團執行董事會主席暨執行長。
為確保順利交接，賀天銘將自3月1日起擔任電子科技事業體「業務成長與客戶價值」部門負責人，並加入電子科技事業體的領導團隊。
在現職之前，賀天銘曾任生命科學事業體服務事業（現已納入先進解決方案Advanced Solutions）部門負責人，領導委託開發暨製造服務（CDMO, Contract Development Manufacturing Organization）以及委託檢測服務等業務。任職期間，賀天銘負責管理涵蓋傳統與新型療法的全球整合型組織，職能橫跨銷售與行銷、研發、製造及供應鏈營運等。
賀天銘於2011年首次短暫加入默克，並於2014年回歸，加入內部諮詢顧問團隊。之後賀天銘的職涯發展更進一步貼近電子科技事業體的營運核心，擔任大中華區與東南亞區「電子材料供應系統與服務」的總經理與負責人，並以台灣為工作據點。
