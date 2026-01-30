埃克森美孚布局碳捕捉 偕多家企業封存百萬噸碳排
美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）表示，已於路易斯安那州與氨製造商CF Industries啟用去年投入的碳捕捉與封存（CCS）技術進行商業化營運。
路透社報導，埃克森美孚公司稱每年可從CFIndustries位於唐納森維爾（Donaldsonville）的廠區運輸並封存多達200萬公噸的二氧化碳。
碳捕捉是一種將產業活動排放出的二氧化碳儲存於地下的技術。包括雪佛龍（Chevron）、西方石油（Occidental Petroleum）與Talos Energy在內多家石油公司近年都積極採用這項技術。
埃克森美孚也已與碳捕捉業者AtmosClear、清潔能源計畫Lake Charles Methanol II簽妥合約，要在路易斯安那州的各相關規劃裡合計處理多達每年200萬公噸的二氧化碳排放。此外，埃克森美孚預期今年稍晚另與林德集團（Linde）及紐柯鋼鐵（Nucor）啟用碳捕捉營運。
埃克森美孚計劃在德州與路易斯安那州推動多項CCS開發案，並要在2026年底前敲定自家首座低碳資料中心的最終投資決策。
