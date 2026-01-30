巴拿馬最高法院裁定香港長和營運港口合約違憲

快訊

中央社／ 台北30日電

綜合外媒報導，巴拿馬最高法院29日宣布，香港長江和記實業有限公司旗下子公司持有的巴拿馬運河港口業務合約無效，裁定合約違憲，使巴拿馬運河港口的營運前景不明。

香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）早在1997年1月取得巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司於2021年依照「自動續約條款」，又取得25年特許經營權直到2047年。

路透社今天報導，巴拿馬最高法院的決定，可能會迫使巴拿馬政府重組持有港口營運合約所需的法律框架，並有可能重新開放招標營運碼頭。

英國金融時報報導形容，巴拿馬最高法院的裁決將令曾誓言要重奪巴拿馬運河控制權的美國總統川普感到欣喜，同時也為巴拿馬運河港口業務的交易帶來阻礙。

香港長和集團去年3月宣布擬將43個海外港口資產，包括巴爾博亞港及克里斯托巴港，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。

長和此舉引起中方強烈反彈，中國國家市場監管總局曾經介入審查。長和其後表明，會引入中資買家加入買方財團，並獲得中國監管機構和部門批准才會進行交易。

巴拿馬運河 香港 最高法院

