快訊

挑戰萬年柯總召！蔡其昌曝「賴總統勸進內幕」：只希望多點承擔

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

路透：SpaceX擬與xAI合併 備戰IPO

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

路透社報導，一名知情人士及兩份近期公司文件指出，馬斯克（ElonMusk）的SpaceX與xAI正討論合併事宜，以配合今年稍晚計劃的首次公開募股（IPO）。

合併後，馬斯克的火箭、星鏈（Starlink）衛星、X社群平台以及Grok人工智慧（AI）聊天機器人都將納入同一家公司。

路透社獨家報導，此計畫將為SpaceX把資料中心送入軌道的努力注入新動力。隨著AI競賽迅速升溫，馬斯克正與Google、Meta及OpenAI等科技巨擘爭奪霸權地位。

全球首富馬斯克同時擔任私人太空公司SpaceX及人工智慧公司xAI的執行長，xAI亦掌管他的社群媒體平台X。他同時經營電動車製造商特斯拉（Tesla）、隧道工程公司The Boring Co.及神經科技公司Neuralink。

馬斯克、SpaceX與xAI均未回應置評請求。

知情人士表示，根據擬議的合併計畫，xAI的股份將換成SpaceX的股份。為促成交易，已在內華達州設立兩個實體。

路透社目前尚無法確定該交易的具體金額、主要動機或可能的完成時程。

內華達州的企業申報文件顯示，這兩家實體於1月21日成立。文件顯示，其中一家公司為有限責任公司，由SpaceX及其財務長強生（Bret Johnsen）擔任管理成員；另一家公司則將強生列為公司唯一的負責人。

文件未說明這些公司設立的用途，也未提及它們在交易中的角色。強生未回應路透社的置評請求。

馬斯克 X SpaceX

延伸閱讀

特斯拉精簡車款 強攻機器人…盟立、亞光等台廠沾光

特斯拉加碼布局xAI 帶旺緯創、英業達

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

科技巨頭搶電大戰！特斯拉轉型力拱綠能…00899今年漲幅17.51％完勝大盤

相關新聞

馬斯克要送資料中心上太空！SpaceX傳合併特斯拉、xAI打造商業帝國

彭博資訊29日引述知情人士報導，億萬富翁馬斯克旗下的SpaceX正考慮與他另一家公司特斯拉進行潛在合併，並評估與同樣由他...

愛迪達上季獲利報喜 去年營收創紀錄

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）29日公布去年第4季初估財報，雖然營收略低於分析師預期，但營業利益和毛利率都高於預...

台達電市值破千億美元 鴻海聯發科緊追 台股第二名之爭白熱化

台達電（2308）的市值自4月以來激增逾三倍，現已突破1,000億美元。這家AI伺服器零件製造商先在去年9月超越IC設計...

油價上漲 黃金白銀回落 銅價盤中創逾16年最大漲幅

周四（29日）布蘭特原油期貨自去年7月以來，首次收於每桶70美元之上，因為美國總統川普警告伊朗，若不達成核子協議，就要面...

微軟市值單日蒸發3,570億美元 僅次輝達紀錄 居美股史上次高

微軟（Microsoft）周四遭遇拋售，市值單日蒸發3,570億美元，縮水金額在美股史上高居第二。

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示出億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。