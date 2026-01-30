路透：SpaceX擬與xAI合併 備戰IPO

路透社報導，一名知情人士及兩份近期公司文件指出，馬斯克（ElonMusk）的SpaceX與xAI正討論合併事宜，以配合今年稍晚計劃的首次公開募股（IPO）。

合併後，馬斯克的火箭、星鏈（Starlink）衛星、X社群平台以及Grok人工智慧（AI）聊天機器人都將納入同一家公司。

路透社獨家報導，此計畫將為SpaceX把資料中心送入軌道的努力注入新動力。隨著AI競賽迅速升溫，馬斯克正與Google、Meta及OpenAI等科技巨擘爭奪霸權地位。

全球首富馬斯克同時擔任私人太空公司SpaceX及人工智慧公司xAI的執行長，xAI亦掌管他的社群媒體平台X。他同時經營電動車製造商特斯拉（Tesla）、隧道工程公司The Boring Co.及神經科技公司Neuralink。

馬斯克、SpaceX與xAI均未回應置評請求。

知情人士表示，根據擬議的合併計畫，xAI的股份將換成SpaceX的股份。為促成交易，已在內華達州設立兩個實體。

路透社目前尚無法確定該交易的具體金額、主要動機或可能的完成時程。

內華達州的企業申報文件顯示，這兩家實體於1月21日成立。文件顯示，其中一家公司為有限責任公司，由SpaceX及其財務長強生（Bret Johnsen）擔任管理成員；另一家公司則將強生列為公司唯一的負責人。

文件未說明這些公司設立的用途，也未提及它們在交易中的角色。強生未回應路透社的置評請求。