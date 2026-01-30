快訊

挑戰萬年柯總召！蔡其昌曝「賴總統勸進內幕」：只希望多點承擔

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

愛迪達上季獲利報喜 去年營收創紀錄

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
愛迪達上季營業利益和毛利率都高於預估，去年全年營收更創紀錄。路透
愛迪達上季營業利益和毛利率都高於預估，去年全年營收更創紀錄。路透

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）29日公布去年第4季初估財報，雖然營收略低於分析師預期，但營業利益和毛利率都高於預估，去年全年營收更創紀錄，將實施多達10億歐元（12億美元）的庫藏股計畫，激勵在美國掛牌的ADR於29日收盤大漲4.2%。

愛迪達上季初估營收成長1.9%至60.76億歐元，略低於華爾街預測的61.9億歐元，但主因可能是匯率波動造成約10億歐元的負面影響。去年全年營收則成長4.8%至創紀錄的248億歐元，也略不如分析師預期。

愛迪達上季公司營業利益成長54%至20.6億歐元，毛利率為50.8%，高於預估，去年全年營業利益和毛利率約略符合預期。

愛迪達表示，上季所有市場都成長二位數百分比，雖面臨美國關稅壓力，但受惠於穩定的價格。該公司預定3月初公布完整財報與年度展望。

愛迪達也宣布，今年將買回多達10億歐元的庫藏股票，預定2月啟動，將以「2026年的強勁現金流」支應庫藏股計畫，並打算註銷買回的股票。

愛迪達去年10月曾警告，零售商可能因擔心關稅嚇跑消費者而廣泛祭出折扣優惠，可能傷害全價商品的銷售，但執行長古爾登（Bjorn Gulden）曾他表示，該公司成功維持「全價（產品）的實際銷售於高檔，並控制折扣幅度」。

分析師指出，愛迪達上季初估財報從品質與數字觀點來看，都振奮人心，顯示基本動能強勁，該品牌的需求穩健，但匯率造成的負面衝擊甚於預期。

愛迪達 分析師 美國

延伸閱讀

川普稱將取消加拿大製飛機認證 揚言祭50%關稅

川普對加拿大揮關稅大棒！撤銷龐巴迪等飛機廠商認證 威脅加徵50%關稅

2026關稅風暴未息 看川普怎樣對韓日

美元跌至4年低谷 華爾街預期還未觸底

相關新聞

馬斯克要送資料中心上太空！SpaceX傳合併特斯拉、xAI打造商業帝國

彭博資訊29日引述知情人士報導，億萬富翁馬斯克旗下的SpaceX正考慮與他另一家公司特斯拉進行潛在合併，並評估與同樣由他...

愛迪達上季獲利報喜 去年營收創紀錄

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）29日公布去年第4季初估財報，雖然營收略低於分析師預期，但營業利益和毛利率都高於預...

台達電市值破千億美元 鴻海聯發科緊追 台股第二名之爭白熱化

台達電（2308）的市值自4月以來激增逾三倍，現已突破1,000億美元。這家AI伺服器零件製造商先在去年9月超越IC設計...

油價上漲 黃金白銀回落 銅價盤中創逾16年最大漲幅

周四（29日）布蘭特原油期貨自去年7月以來，首次收於每桶70美元之上，因為美國總統川普警告伊朗，若不達成核子協議，就要面...

微軟市值單日蒸發3,570億美元 僅次輝達紀錄 居美股史上次高

微軟（Microsoft）周四遭遇拋售，市值單日蒸發3,570億美元，縮水金額在美股史上高居第二。

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示出億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。