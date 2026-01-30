愛迪達上季獲利報喜 去年營收創紀錄

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）29日公布去年第4季初估財報，雖然營收略低於分析師預期，但營業利益和毛利率都高於預估，去年全年營收更創紀錄，將實施多達10億歐元（12億美元）的庫藏股計畫，激勵在美國掛牌的ADR於29日收盤大漲4.2%。

愛迪達上季初估營收成長1.9%至60.76億歐元，略低於華爾街預測的61.9億歐元，但主因可能是匯率波動造成約10億歐元的負面影響。去年全年營收則成長4.8%至創紀錄的248億歐元，也略不如分析師預期。

愛迪達上季公司營業利益成長54%至20.6億歐元，毛利率為50.8%，高於預估，去年全年營業利益和毛利率約略符合預期。

愛迪達表示，上季所有市場都成長二位數百分比，雖面臨美國關稅壓力，但受惠於穩定的價格。該公司預定3月初公布完整財報與年度展望。

愛迪達也宣布，今年將買回多達10億歐元的庫藏股票，預定2月啟動，將以「2026年的強勁現金流」支應庫藏股計畫，並打算註銷買回的股票。

愛迪達去年10月曾警告，零售商可能因擔心關稅嚇跑消費者而廣泛祭出折扣優惠，可能傷害全價商品的銷售，但執行長古爾登（Bjorn Gulden）曾他表示，該公司成功維持「全價（產品）的實際銷售於高檔，並控制折扣幅度」。

分析師指出，愛迪達上季初估財報從品質與數字觀點來看，都振奮人心，顯示基本動能強勁，該品牌的需求穩健，但匯率造成的負面衝擊甚於預期。