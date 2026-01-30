快訊

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

美元承壓走低 日圓小升

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數29日下跌，沒有因聯準會的偏鷹訊號轉強。 美聯社
美元周四（29日）兌日圓和歐元走跌，但仍維持在觸及的多年低點之上。美國聯準會（Fed）最新利率決策雖然釋放出略偏鷹派的訊號，為美元提供了一定支撐，但投資人對美國政策前景仍心存疑慮。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四下跌0.17%，至96.283。

美元近期承壓，原因包括市場預期聯準會之後將繼續降息、關稅前景不確定以及美國政策變動。美元上周出現去年4月以來最大周線跌幅，當時部分投資人擔憂美國對格陵蘭的政策。

加拿大商豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師Shaun Osborne表示，目前美國的貿易與地緣政治政策，讓投資人擔憂，這些因素可能不利美元。

美國總統川普周四又放話，指美國目前的利率水平本應「低得更多」，該擁有全球最低利率。聯準會周三決定維持利率不變，一些分析師預期聯準會之後並不會很快降息。

澳洲麥格理集團（Macquarie Group）經濟研究主管David Doyle就說：「儘管前景仍不確定，尤其是未來幾個月將任命新的Fed主席，我們的基線預測是降息周期已經結束，隨著就業改善，下一步可能是升息，最早可能在2026年第4季。」

日圓兌美元周四小幅升值0.2%至153.11日圓兌1美元；歐元兌美元則是上漲0.5%至1.196美元兌1歐元。

美元下跌為疲弱的日圓帶來一些喘息空間。日圓兌美元匯價本周多數時間維持在152至154日圓區間內，因市場傳言上周美國和日本可能進行了匯率檢查，而該動作通常被視為干預前兆。

高盛在最新的一份報告中指出，日本財務省與美國財政部可能採取協同行動，這應能在短期內限制日圓進一步走軟的壓力，但高盛也警告，只有在日本銀行（央行）加快收緊貨幣政策，或日本政府財政緊縮，開創出有利於通膨回落的基本面條件，才能持續阻貶日圓。

歐洲央行執委Isabel Schnabel周三重申了當前貨幣政策處於「良好狀態」，利率預計將在較長時間維持不變，而金融市場估歐洲央行將至少會把利率穩至2027年初。

