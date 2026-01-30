快訊

台達電市值破千億美元 鴻海聯發科緊追 台股第二名之爭白熱化

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台達電。 聯合報系資料照
台達電。 聯合報系資料照

台達電（2308）的市值自4月以來激增逾三倍，現已突破1,000億美元。這家AI伺服器零件製造商先在去年9月超越IC設計大廠聯發科（2454），本月稍早又超越以iPhone代工聞名、同時經營伺服器組裝業務的鴻海（2317），目前是台灣第二大上市公司。

彭博分析師曾緒良指出，「AI伺服器在電力與散熱上的需求更高，而台達在該領域長期保持領先供應商地位，因而占據絕佳優勢」。台達電受益於高利潤零組件業務；相較下，鴻海主力仍在毛利較低的組裝業務。

與此同時，聯發科近期因與Google合作開發AI晶片而股價走揚，讓台股第二大市值企業之爭日趨白熱化。台積電（2330）則仍1.5兆美元市值穩居龍頭寶座。

組裝 電力 台股

