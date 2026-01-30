華爾街日報：人工智慧新元年 OpenAI計劃第4季IPO

「華爾街日報」報導，OpenAI計劃搶先對手Anthropic，在今年第4季上市。眾所矚目的生成式AI新創公司若順利集資，加上可能在夏天登場的SpaceX，華爾街在2026年可能創下史上最大規模公開募股（IPO）熱潮的新紀錄。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法報導，為與對手Anthropic競爭，OpenAI加速進行準備工作，計劃今年第4季上市。

知情人士表示，這家身價估值達5000億美元的新創公司，已與華爾街投資銀行就可能的公開上市進行非正式諮詢，並擴大內部財務部門，包括聘用新任會計長戴爾（Ajmere Dale）與負責投資者關係的企業財務長蓋勒（Cynthia Gaylor）。

報導指出，美股近期缺乏題材，OpenAI上市預料將是年度盛事，華爾街人士預期今年可能是史上公開募股（IPO）規模最大的一年。投資界同時關注Anthropic與SpaceX的IPO計畫，部分規模較小的新創業者也將加入熱潮。

OpenAI年底上市恐怕不是易事。這間快速成長的新創公司面臨諸多挑戰，除了近期內部高層改組，核心業務仍面臨谷歌（Google）嚴峻挑戰，OpenAI旗下的ChatGPT近期宣布，進行長達數週改善服務品質的「紅色代號演練」。

此外，OpenAI還要面對共同創始人馬斯克（ElonMusk）提出，高達1340億美元的損害賠償訴訟。

投資人質疑OpenAI未來要如何因應人工智慧基建架構與晶片需求支出，未來幾年恐怕需要數千億美元資金，公開募股有助建立市場信心。

知情人士表示，OpenAI高層私下關切對手Anthropic將透過IPO在競爭中勝出。

Anthropic由前OpenAI核心人員組成，他們已向財務夥伴表達，對年底上市募股態度開放。Anthropic業績因AI編碼程式助理Claude Code大受歡迎而提升，近期已進行超過百億美元的募資計畫。

相同產業的新創公司搶先公開募資，可獲得大型公開市場的關注，個別投資者也想趕上生成式AI新浪潮。OpenAI與Anthropic還得與馬斯克的SpaceX競爭，知情人士指出，可能於今夏上市的SpaceX希望能募集1兆美元資金。

知情人士說，Anthropic已洽談有興趣協助IPO的投資銀行，並陸續聘僱財務人員。已加入的羅托（Andrew Zloto）負責市場集資，黑石集團（Blackstone）的凱文．張（Kevin Chang）也將加入。