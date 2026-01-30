馬斯克要送資料中心上太空！SpaceX傳合併特斯拉、xAI打造商業帝國

彭博資訊29日引述知情人士報導，億萬富翁馬斯克旗下的SpaceX正考慮與他另一家公司特斯拉進行潛在合併，並評估與同樣由他掌控的人工智慧公司xAI結合的替代方案。這顯示在與谷歌、Meta和OpenAI等科技巨頭爭奪日益升溫的AI競賽主導權之際，馬斯克正權衡如何整合自己的商業版圖。

知情人士表示，SpaceX已討論與特斯拉合併的可行性，這一構想正受到部分投資人推動。另有知情人士指出，相關方面也在研究SpaceX於首次公開募股（IPO）前與xAI合併的可能性。一些知情人士說，任何交易都可能吸引基礎設施基金與中東主權財富基金的高度關注；另有一人表示，相關交易案可能還需要龐大的融資規模。

知情人士指出，目前尚未做出最終決定，相關細節仍可能變動，各家公司也可能決定維持獨立運作。馬斯克，以及SpaceX、xAI與特斯拉的代表，均未立即回應詢問。

馬斯克為SpaceX描繪的宏大願景，是將資料中心送入太空，為人工智慧進行複雜運算；在不同整合情境下，這項構想的各個部分都可能各自發揮作用。若SpaceX能成功完成軌道資料中心的工程建置，xAI將可從其運算能力中大幅受益。

另一方面，特斯拉在能源儲存系統的製造能力，也可協助SpaceX在太空中運用太陽能為資料中心供電。此外，馬斯克也曾討論利用SpaceX的星艦火箭，將特斯拉的Optimus機器人運送至月球及火星。

路透稍早獨家引述知情人士，並根據其記者看到的兩份近期公司申報文件報導，SpaceX與xAI正在討論，於計畫今年稍晚進行的重磅上市案之前進行合併。此一結合將把馬斯克旗下的火箭、星鏈（Starlink）衛星服務、「X」社群平台，以及「Grok」AI聊天機器人整合至同一體系，為SpaceX推動將資料中心送入軌道的計畫提供新的動能。

根據擬議的合併方案，xAI的股份將轉換為SpaceX的股份。路透表示，無法確定該交易的價值、主要理據或潛在時程。知情人士指出，已在內華達州成立兩個實體以促進這項交易，但相關申報文件並未說明這些公司的用途，或其在任何交易中所扮演的角色。

該人士表示，作為交易的一部分，部分xAI高層可能獲得選擇領取現金、而非SpaceX股票的權利。不過，最終協議尚未簽署，交易的時程與結構仍具變數。