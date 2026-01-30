油價上漲 黃金白銀回落 銅價盤中創逾16年最大漲幅

周四（29日）布蘭特原油期貨自去年7月以來，首次收於每桶70美元之上，因為美國總統川普警告伊朗，若不達成核子協議，就要面臨軍事打擊。黃金現貨價格周四出現去年10月以來的最大跌幅，從每英兩5,500美元以上的紀錄高點回落。銅價則是在盤中創下逾16年最大漲幅。

油價周四大漲逾3%。布蘭特原油期貨上漲2.31美元，或3.4%，報每桶70.71美元；美國西德州原油期貨上漲2.21美元，或3.5%，報每桶65.42美元。

市場擔憂若美國襲擊伊朗，而關鍵運輸航道又遭封鎖的話，將會影響石油的全球供應。多名消息人士表示，美國總統川普正在權衡針對伊朗的多種選項，其中包括對安全部隊和領導人實施有針對性的打擊。

花旗分析師在最新的報告中指出：「伊朗遭受打擊的可能性，已推升油價的地緣政治溢價。」

黃金價格方面，由於投資人用貴金屬投資收益來彌補股票等其他資產的損失，周四這樣的避險情緒引發金屬拋售。再加上美元反彈的拖累，黃金現貨價格周四盤中一度暴跌5.74%，創去年10月21日以來最大盤中跌幅，此後收復部分失地。白銀盤中跌幅亦一度高達8.40%。

彭博分析指出，通常的避險情緒高漲之時，投資人會湧向黃金尋求避險，但這一次，他們卻將這種避險資產做為流動性的來源。再加上黃金本月漲幅超過20%，一些技術指標也預示著短期內價格將回檔整理。

Blue Line Futures的首席市場策略師Phil Streible說：「我們似乎已經達到了某種狂熱的頂峰。」對於投資人獲利了結，High Ridge Futures金屬交易總監David Meger也表示：「貴金屬近期創下歷史新高後，我們正目睹一場猛烈的拋售。」

瑞銀周四仍將今年前三季黃金價格預期上修至6,200美元，不過也同時預測到今年底將回落至5,900美元。

紐約黃金現貨價格周四收跌0.77%，報每英兩5,375.24美元；白銀收盤下跌0.86%，報每英兩115.6976美元。

銅價方面，倫敦銅價周四盤中一度狂漲11%，創下逾16年以來最大漲幅，並首次突破每噸14,500美元，主要受到中國大陸一波激烈投機交易的推動，讓金屬價格開年以來的迅猛漲勢，又再進一步擴大。不過漲幅到下午快速收斂，收盤上漲4.06%，報每噸13,618美元