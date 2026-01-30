快訊

霸王寒流再現？美模式估2月9日北台0度 氣象粉專搖頭：很外行

經典賽／史上首次！蔡其昌宣布5000人海外直播派對場地敲定

傳輝達將在台北市蓋第二總部 李四川：尚未收到消息但「樂觀其成」

油價上漲 黃金白銀回落 銅價盤中創逾16年最大漲幅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
黃金和白銀價格在29日因獲利了結賣壓，反轉下跌。 路透
黃金和白銀價格在29日因獲利了結賣壓，反轉下跌。 路透

周四（29日）布蘭特原油期貨自去年7月以來，首次收於每桶70美元之上，因為美國總統川普警告伊朗，若不達成核子協議，就要面臨軍事打擊。黃金現貨價格周四出現去年10月以來的最大跌幅，從每英兩5,500美元以上的紀錄高點回落。銅價則是在盤中創下逾16年最大漲幅。

油價周四大漲逾3%。布蘭特原油期貨上漲2.31美元，或3.4%，報每桶70.71美元；美國西德州原油期貨上漲2.21美元，或3.5%，報每桶65.42美元。

市場擔憂若美國襲擊伊朗，而關鍵運輸航道又遭封鎖的話，將會影響石油的全球供應。多名消息人士表示，美國總統川普正在權衡針對伊朗的多種選項，其中包括對安全部隊和領導人實施有針對性的打擊。

花旗分析師在最新的報告中指出：「伊朗遭受打擊的可能性，已推升油價的地緣政治溢價。」

黃金價格方面，由於投資人用貴金屬投資收益來彌補股票等其他資產的損失，周四這樣的避險情緒引發金屬拋售。再加上美元反彈的拖累，黃金現貨價格周四盤中一度暴跌5.74%，創去年10月21日以來最大盤中跌幅，此後收復部分失地。白銀盤中跌幅亦一度高達8.40%。

彭博分析指出，通常的避險情緒高漲之時，投資人會湧向黃金尋求避險，但這一次，他們卻將這種避險資產做為流動性的來源。再加上黃金本月漲幅超過20%，一些技術指標也預示著短期內價格將回檔整理。

Blue Line Futures的首席市場策略師Phil Streible說：「我們似乎已經達到了某種狂熱的頂峰。」對於投資人獲利了結，High Ridge Futures金屬交易總監David Meger也表示：「貴金屬近期創下歷史新高後，我們正目睹一場猛烈的拋售。」

瑞銀周四仍將今年前三季黃金價格預期上修至6,200美元，不過也同時預測到今年底將回落至5,900美元。

紐約黃金現貨價格周四收跌0.77%，報每英兩5,375.24美元；白銀收盤下跌0.86%，報每英兩115.6976美元。

銅價方面，倫敦銅價周四盤中一度狂漲11%，創下逾16年以來最大漲幅，並首次突破每噸14,500美元，主要受到中國大陸一波激烈投機交易的推動，讓金屬價格開年以來的迅猛漲勢，又再進一步擴大。不過漲幅到下午快速收斂，收盤上漲4.06%，報每噸13,618美元

黃金 美國 伊朗

延伸閱讀

銅價漲勢猛烈！網熱議「金銀炒完換銅？」 外資示警反被酸想吃貨

歐盟將革命衛隊列為恐怖組織 伊朗批順從美國以色列

黃金價格急挫逾5% 創紀錄新高後回跌

金價漲不停 突破5,500美元

相關新聞

馬斯克要送資料中心上太空！SpaceX傳合併特斯拉、xAI打造商業帝國

彭博資訊29日引述知情人士報導，億萬富翁馬斯克旗下的SpaceX正考慮與他另一家公司特斯拉進行潛在合併，並評估與同樣由他...

台達電市值破千億美元 鴻海聯發科緊追 台股第二名之爭白熱化

台達電（2308）的市值自4月以來激增逾三倍，現已突破1,000億美元。這家AI伺服器零件製造商先在去年9月超越IC設計...

油價上漲 黃金白銀回落 銅價盤中創逾16年最大漲幅

周四（29日）布蘭特原油期貨自去年7月以來，首次收於每桶70美元之上，因為美國總統川普警告伊朗，若不達成核子協議，就要面...

微軟市值單日蒸發3,570億美元 僅次輝達紀錄 居美股史上次高

微軟（Microsoft）周四遭遇拋售，市值單日蒸發3,570億美元，縮水金額在美股史上高居第二。

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示出億...

台積電ADR反轉下跌0.8% 聯電ADR跌幅縮小至7.03%

台積電ADR周四（29日）結束二連漲，轉為下跌0.80%，收在339.55美元，較台北交易溢價17.93%。費城半導體指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。