彭博：Perplexity與微軟簽7.5億美元雲端協議
彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士說法報導，人工智慧（AI）新創公司Perplexity已與微軟（Microsoft）簽署一項價值7.5億美元的協議，將使用微軟的Azure雲端服務。
路透社引述彭博報導指出，這項為期3年的合約將讓獲得輝達（Nvidia）投資的Perplexity，能透過微軟Foundry計畫運行各種AI模型，包括OpenAI、Anthropic與xAI的系統。
Perplexity與微軟均未立即回應路透社的置評請求。
Perplexity發言人向彭博證實，Perplexity正在與微軟合作，「以取得X、OpenAI與Anthropic的前沿模型」。
發言人向彭博表示，Perplexity並未因與微軟達成協議，而將支出從主要雲端服務供應商亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）轉移出去。
亞馬遜去年曾針對Perplexity的「代理式」購物功能提告，指稱這個功能透過自動化替使用者下單，暗中存取亞馬遜客戶帳戶，還將自動化活動偽裝成人類瀏覽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言