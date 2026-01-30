彭博：Perplexity與微軟簽7.5億美元雲端協議

快訊

中央社／ 舊金山29日綜合外電報導

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士說法報導，人工智慧（AI）新創公司Perplexity已與微軟（Microsoft）簽署一項價值7.5億美元的協議，將使用微軟的Azure雲端服務。

路透社引述彭博報導指出，這項為期3年的合約將讓獲得輝達（Nvidia）投資的Perplexity，能透過微軟Foundry計畫運行各種AI模型，包括OpenAI、Anthropic與xAI的系統。

Perplexity與微軟均未立即回應路透社的置評請求。

Perplexity發言人向彭博證實，Perplexity正在與微軟合作，「以取得X、OpenAI與Anthropic的前沿模型」。

發言人向彭博表示，Perplexity並未因與微軟達成協議，而將支出從主要雲端服務供應商亞遜網路服務（Amazon Web Services）轉移出去。

亞馬遜去年曾針對Perplexity的「代理式」購物功能提告，指稱這個功能透過自動化替使用者下單，暗中存取亞馬遜客戶帳戶，還將自動化活動偽裝成人類瀏覽。

