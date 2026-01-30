快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX據傳正考慮與特斯拉合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案。美聯社
SpaceX據傳正考慮與特斯拉合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案。美聯社

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示出億萬富豪馬斯克正在思考如何整合其商業版圖。

據悉，該公司已探討過SpaceX與特斯拉合併的可行性，部分投資人也支持此一構想。由於相關訊息尚未公開，知情人士要求匿名。另有消息人士指出，各方也在探索於IPO之前SpaceX與xAI合併的可能性。

根據知情人士，此類交易可能吸引基礎設施基金和中東主權投資人的興趣。其中一人提到，相關交易也可能需要配套的大規模融資。

目前尚未做出最終決定，具體細節可能有變動，各公司也可能選擇繼續維持獨立營運。馬斯克本人，以及SpaceX、xAI和特斯拉的代表均未立即回應置評請求。

馬斯克對SpaceX的長遠規畫包括將資料中心送入太空，為人工智慧提供高性能運算能力。如果技術上可行，xAI將運用SpaceX部署於軌道的資料中心所提供的算力。

特斯拉在儲能系統方面的製造能力，也可能有助於SpaceX利用太陽能來營運太空中的資料中心。馬斯克還曾討論過使用SpaceX的星艦火箭，將特斯拉的Optimus人形機器人送往月球，甚至是火星。

此前，路透報導SpaceX與xAI可能合併的消息時，引述知情人士指出，合併方式可能涉及以xAI的股份交換SpaceX的股份。

SpaceX 馬斯克 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉精簡車款 強攻機器人…盟立、亞光等台廠沾光

特斯拉超大晶圓廠 藍圖浮現

特斯拉加碼布局xAI 帶旺緯創、英業達

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

相關新聞

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示出億...

台積電ADR反轉下跌0.8% 聯電ADR跌幅縮小至7.03%

台積電ADR周四（29日）結束二連漲，轉為下跌0.80%，收在339.55美元，較台北交易溢價17.93%。費城半導體指...

Perplexity簽三年7.5億美元合約 導入微軟Azure 多雲布局成形

AI新創公司Perplexity與微軟（Microsoft）簽署一項價值7.5億美元、為期三年的雲端服務協議，將使用微軟...

美國匯率報告示警 特別點名人民幣匯率透明度不足

美國財政部發布最新半年期匯率政策報告，雖然中國仍位列「觀察名單」之中，但美方特別點出中國在外匯政策與實務操作上的透明度相...

蘋果上季營收創新高 財測優但有記憶體漲價疑慮 股價盤後微漲

蘋果公司（Apple）周四（29日）的財報顯示，上季單季營收創下歷史新高，同時也對本季給出優於市場預期的財測。不過蘋果示...

美將10經濟體列入匯率觀察名單 台、日、韓、中均被納入

美國財政部於半年度外匯報告中，將10個經濟體列入匯率政策「觀察名單」，指這些「主要貿易夥伴的貨幣與總經政策值得密切關注」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。