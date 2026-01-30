台積電ADR反轉下跌0.8% 聯電ADR跌幅縮小至7.03%

台積電ADR周四（29日）結束二連漲，轉為下跌0.80%，收在339.55美元，較台北交易溢價17.93%。費城半導體指數同日則是上漲0.16%。

聯電ADR在周三挫跌8.81%後，周四繼續走低，但跌幅縮小到7.03%，收在10.58美元。

周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲55.96點或0.11%，收在49,071.56點；標普500指數下跌9.02點或0.13%，收在6,969.01點；那斯達克指數下跌172.33點，或0.72%，收在23,685.12點。

台灣加權股價指數下跌267.55點，收在32,536.27點，台積電（2330）下跌15元或0.82%，收在1,805元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,128.57, -0.80, 1,8.05.00, +17.93

聯電, UMC, 66.32, -7.03, 68.40, -3.04

日月光, ASX, 309.99, -2.37,310.00, +0.00

中華電, CHT, 133.65, -0.14, 133.50, +0.11

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價