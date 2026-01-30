快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

台積電ADR反轉下跌0.8% 聯電ADR跌幅縮小至7.03%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR 29日下跌0.8%，報339.55美元。 路透
台積電ADR 29日下跌0.8%，報339.55美元。 路透

台積電ADR周四（29日）結束二連漲，轉為下跌0.80%，收在339.55美元，較台北交易溢價17.93%。費城半導體指數同日則是上漲0.16%。

聯電ADR在周三挫跌8.81%後，周四繼續走低，但跌幅縮小到7.03%，收在10.58美元。

周四美國股市三大指數漲跌互見。道瓊工業指數上漲55.96點或0.11%，收在49,071.56點；標普500指數下跌9.02點或0.13%，收在6,969.01點；那斯達克指數下跌172.33點，或0.72%，收在23,685.12點。

台灣加權股價指數下跌267.55點，收在32,536.27點，台積電（2330）下跌15元或0.82%，收在1,805元。

個股, ADR代碼, ADR收盤（換算後）, 漲跌幅（%）, 台北上市股票收盤價, 溢價率（%）

台積電, TSM, 2,128.57, -0.80, 1,8.05.00, +17.93

聯電, UMC, 66.32, -7.03, 68.40, -3.04

日月光, ASX, 309.99, -2.37,310.00, +0.00

中華電, CHT, 133.65, -0.14, 133.50, +0.11

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價

指數 台積電 半導體

延伸閱讀

00757硬傷…Netflix掉隊還採等權重？009815排名制贏但台積電ADR有點多此一舉

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

00929落後補漲14％！聯電（2303）創26年新高超預期打臉…股添樂：忙著跪地找眼鏡

聯電飆逾25年高價卻遭外資降評！網嗨喊「二哥天下無敵」：減碼就是買點

相關新聞

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示出億...

台積電ADR反轉下跌0.8% 聯電ADR跌幅縮小至7.03%

台積電ADR周四（29日）結束二連漲，轉為下跌0.80%，收在339.55美元，較台北交易溢價17.93%。費城半導體指...

Perplexity簽三年7.5億美元合約 導入微軟Azure 多雲布局成形

AI新創公司Perplexity與微軟（Microsoft）簽署一項價值7.5億美元、為期三年的雲端服務協議，將使用微軟...

美國匯率報告示警 特別點名人民幣匯率透明度不足

美國財政部發布最新半年期匯率政策報告，雖然中國仍位列「觀察名單」之中，但美方特別點出中國在外匯政策與實務操作上的透明度相...

蘋果上季營收創新高 財測優但有記憶體漲價疑慮 股價盤後微漲

蘋果公司（Apple）周四（29日）的財報顯示，上季單季營收創下歷史新高，同時也對本季給出優於市場預期的財測。不過蘋果示...

美將10經濟體列入匯率觀察名單 台、日、韓、中均被納入

美國財政部於半年度外匯報告中，將10個經濟體列入匯率政策「觀察名單」，指這些「主要貿易夥伴的貨幣與總經政策值得密切關注」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。