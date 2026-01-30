施凱爾訪北京 大陸公布：下調威士忌關稅至5%、積極考慮對英免簽

英國首相施凱爾29日與大陸國家主席習近平、大陸總理李強會見與會談，新華社30日披露相關「積極成果」，包含大陸對威士忌的關稅將從10%下調為5%，大陸積極考慮單方面對英國免簽，以及各項金融與經濟合作機制和文件等。

據新華社披露的11項成果，包含「雙方致力於發展中英長期穩定的全面戰略夥伴關係」，同意建立「中英高級別氣候與自然夥伴關係」，恢復舉行「中英高級別安全對話」。

同時，將在今年內舉辦新一輪「戰略對話和經濟財金對話」、「經貿聯委會會議」等機制性對話，並且，還將舉辦「中英企業家委員會會議」，同意進一步加強雙向貿易投資合作。

雙方歡迎成立「中英金融工作組」並召開首次會議。歡迎中國銀行倫敦分行成為第二家在英人民幣清算行，將共同舉辦「中英保險論壇」。

大陸表態「積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策」，同時大陸將威士忌酒進口關稅稅率由10%降至5%。

雙方領導人見證簽署經貿、農食、文化、市場監管、執法合作等領域12個政府間合作文件，雙方還達成了金融、衛生、傳媒、教育等領域多個合作文件，並且原則同意恢復兩國立法機構正常交往。大陸歡迎有意願的英國議員多前往大陸參訪，了解真實的大陸。

英國首相府公布，雙方簽署的10項協議涉及打擊跨國有組織犯罪和非法移民的合作、建立雙邊服務夥伴關係、英中服務貿易協定聯合可行性研究、合格評定領域的合作、英國對中國大陸的出口、加強中英聯合經濟貿易委員會的工作、家事服務和體育產業的合作、技術與職業教育培訓（TVET）合作、食品安全、動植物檢疫合作、健康合作。

英方還提到，英國和大陸將啟動新的合作夥伴關係，以擴大英國世界領先的服務業在大陸的業務，並且響應英國企業提出的簡化在陸經營流程的要求，同時大陸確認對訪問大陸不超過30天的英國公民實施免簽政策。雙方也同意進行一項「可行性研究」，探討是否就雙邊服務貿易協定展開談判。如果達成協議，將為在陸開展業務的英國公司制定

明確且具有法律約束力的規則，這些措施旨在幫助英國企業每年向大陸銷售價值130億英鎊的服務成長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康