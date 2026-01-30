快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

蘋果業績優於預期 微軟AI前景不明股價大跌

中央社／ 紐約29日專電

美股「科技7雄」的蘋果今天公布優於市場預期的業績iPhone 17在各地銷售創下佳績，盤後交易小漲。昨日公布業績的微軟因AI表現未如競爭者，遭市場拋售，股價跌近10%，一日市值蒸發約3570億美元。

蘋果（Apple）29日公布上季業績，營收1438億美元，較上一財政年度同期成長16%，稀釋每股盈餘2.84美元，較上一財政年度同期成長19%，優於市場預期。蘋果盤後交易股價漲幅約3%。

去年秋季上市的iPhone 17銷售是蘋果業績表現主力，在台灣、香港、中國等都有強勢表現。

執行長庫克（Tim Cook）聲明指出，上季手機銷售額因出現前所未有的需求，各地都打破營業紀錄，相關服務營收也創紀錄，提高14%。

同屬「科技7雄」的微軟（Microsoft）昨日公布業績，但市場反應不佳。

由於雲端運算服務收入成長較上季放緩及人工智慧設施支出高於預期，投資人質疑微軟AI業務的競爭力，29日股價盤中跌幅超過12%，收盤跌9.99%，創下2020年3月後的最大跌幅。

微軟股價大跌近10%，市值一日交易蒸發約3570億美元。

受微軟大跌影響，市場憂心業者大舉投資AI運用軟體，勢將取代傳統軟體需求。商業流程自動化與零售管理軟體如ServiceNow、Workday與Salesforce股價也大幅下挫。

ServiceNow收盤下跌9.94%，摩根士丹利（MorganStanley）分析師指出，投資者質疑傳統商業服務軟體是否能保持穩定成長，現在看來可能未達標，前景出現變化。財經頻道CNBC指出，傳統軟體行業已進入熊市。

瑞銀集團（UBS）分析師基爾史提德（KarlKeirstead）等人認為，微軟推出的人工智慧產品Microsoft 365 Copilot看來未如OpenAI的ChatGPT成功。

與微軟同日公布業績的臉書（Facebook）等社群平台母公司Meta，業績表現優於預期與今年大幅提高AI支出，29日股價大漲10.4%。

業績 iPhone 17 分析師

延伸閱讀

AI競賽白熱化 傳亞馬遜洽談投資OpenAI上看500億美元

三巨頭擬投資OpenAI 總額上看600億美元

Meta加碼資本支出…全年上看1,350億美元 台鏈補

美科技3巨頭公布財報 投資人關注AI年度開發

相關新聞

馬斯克傳謀劃SpaceX與特斯拉或xAI合併 交易可能於IPO之前啟動

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示出億...

台積電ADR反轉下跌0.8% 聯電ADR跌幅縮小至7.03%

台積電ADR周四（29日）結束二連漲，轉為下跌0.80%，收在339.55美元，較台北交易溢價17.93%。費城半導體指...

Perplexity簽三年7.5億美元合約 導入微軟Azure 多雲布局成形

AI新創公司Perplexity與微軟（Microsoft）簽署一項價值7.5億美元、為期三年的雲端服務協議，將使用微軟...

美國匯率報告示警 特別點名人民幣匯率透明度不足

美國財政部發布最新半年期匯率政策報告，雖然中國仍位列「觀察名單」之中，但美方特別點出中國在外匯政策與實務操作上的透明度相...

蘋果上季營收創新高 財測優但有記憶體漲價疑慮 股價盤後微漲

蘋果公司（Apple）周四（29日）的財報顯示，上季單季營收創下歷史新高，同時也對本季給出優於市場預期的財測。不過蘋果示...

美將10經濟體列入匯率觀察名單 台、日、韓、中均被納入

美國財政部於半年度外匯報告中，將10個經濟體列入匯率政策「觀察名單」，指這些「主要貿易夥伴的貨幣與總經政策值得密切關注」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。