蘋果業績優於預期 微軟AI前景不明股價大跌
美股「科技7雄」的蘋果今天公布優於市場預期的業績，iPhone 17在各地銷售創下佳績，盤後交易小漲。昨日公布業績的微軟因AI表現未如競爭者，遭市場拋售，股價跌近10%，一日市值蒸發約3570億美元。
蘋果（Apple）29日公布上季業績，營收1438億美元，較上一財政年度同期成長16%，稀釋每股盈餘2.84美元，較上一財政年度同期成長19%，優於市場預期。蘋果盤後交易股價漲幅約3%。
去年秋季上市的iPhone 17銷售是蘋果業績表現主力，在台灣、香港、中國等都有強勢表現。
執行長庫克（Tim Cook）聲明指出，上季手機銷售額因出現前所未有的需求，各地都打破營業紀錄，相關服務營收也創紀錄，提高14%。
同屬「科技7雄」的微軟（Microsoft）昨日公布業績，但市場反應不佳。
由於雲端運算服務收入成長較上季放緩及人工智慧設施支出高於預期，投資人質疑微軟AI業務的競爭力，29日股價盤中跌幅超過12%，收盤跌9.99%，創下2020年3月後的最大跌幅。
微軟股價大跌近10%，市值一日交易蒸發約3570億美元。
受微軟大跌影響，市場憂心業者大舉投資AI運用軟體，勢將取代傳統軟體需求。商業流程自動化與零售管理軟體如ServiceNow、Workday與Salesforce股價也大幅下挫。
ServiceNow收盤下跌9.94%，摩根士丹利（MorganStanley）分析師指出，投資者質疑傳統商業服務軟體是否能保持穩定成長，現在看來可能未達標，前景出現變化。財經頻道CNBC指出，傳統軟體行業已進入熊市。
瑞銀集團（UBS）分析師基爾史提德（KarlKeirstead）等人認為，微軟推出的人工智慧產品Microsoft 365 Copilot看來未如OpenAI的ChatGPT成功。
與微軟同日公布業績的臉書（Facebook）等社群平台母公司Meta，業績表現優於預期與今年大幅提高AI支出，29日股價大漲10.4%。
