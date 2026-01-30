快訊

美國匯率報告示警 特別點名人民幣匯率透明度不足

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國財政部發布最新半年期匯率政策報告，雖然中國仍位列「觀察名單」之中，但美方特別點出中國在外匯政策與實務操作上的透明度相對欠缺，在美國主要貿易夥伴之中尤為突出。

報告指出，若有確切證據顯示中國未來透過正式或非正式管道干預匯率，以阻止人民幣升值，美國財政部仍可能基於現有情勢採取認定行為。中國持續龐大且不斷擴大的外部順差，以及人民幣被大幅低估的情況，是美方密切關注的重點。

報告明確指出，中國當局應允許人民幣匯率根據市場壓力和總體經濟基本面，及時有序地升值，這點至關重要。

美國財政部正密切監控貿易夥伴是否可能透過外匯干預及非市場政策與實務來操縱其貨幣，以獲取不公平的貿易競爭優勢，並阻礙美國經濟實力的迅速復甦。 為支持「美國優先貿易政策」，財政部加強了對貿易夥伴貨幣政策和實務的分析。

人民幣匯率 美國經濟 中國

