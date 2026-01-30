蘋果上季營收創新高 財測優但有記憶體漲價疑慮 股價盤後微漲

蘋果公司（Apple）周四（29日）的財報顯示，上季單季營收創下歷史新高，同時也對本季給出優於市場預期的財測。不過蘋果示警，零組件成本上升的風險正對利潤率構成威脅。

蘋果周四在與分析師的財報電話說明會中表示，本季（1月至3月，公司會計年度第2季）的營收預計將成長13%至16%。此一營收財測優於華爾街預期的10%，顯示蘋果在上季由iPhone新機帶動銷售激增後，仍能維持成長動能。

然而，記憶體價格上漲的陰影仍籠罩整體表現前景。執行長庫克說，上季影響尚屬有限，但公司預期本季毛利率將「受到更大的衝擊」。「我們確實持續看到記憶體的市場價格顯著上升」。

這些疑慮影響了蘋果股價在周四盤後交易的表現。股價走勢震盪，上漲不到1%。周四正常交易時段收盤則是上漲0.72%，報258.28美元。今年以來蘋果股價下跌5%，相較之下，標普500指數同期上漲1.8%。

蘋果在上季這個假期銷售季的營收，大幅超越華爾街預期，主要受惠於新款智慧手機iPhone 17的強勁需求、服務業務成長，以及中國大陸市場的復甦。

上季蘋果營收成長 16%，達到1,438億美元。彭博訪調分析師預估的平均值為1,384億美元；而蘋果先前自己的預測認為上季的只會有10%至12%成長。

庫克在公布財報的聲明中指出：「iPhone 創下歷來最佳季度表現，在前所未見的需求帶動下，於所有地區市場皆刷新紀錄。」

彭博新聞分析，這份成績反映出蘋果最新一代iPhone的成功。iPhone產品線約占公司總營收的一半，其中，高階機種又特別受到消費者青睞，進一步推升公司銷售與獲利。

不過，上季還是看到一些疲弱的環節，像是Mac、穿戴式裝置等業務。另外，蘋果在人工智慧（AI）推進方面，市場也有疑慮。AI相關計畫在去年遭遇挫折後，將於今年進行重大調整。同時，蘋果也需要因應關稅問題，公司先前提到，關稅在假期銷售期間，將帶來14億美元的不利影響。

蘋果近月來超越南韓三星電子，重新奪回全球智慧型手機銷售冠軍，。

不過，Emarketer分析師 Jacob Bourne在報告中指出：「要維持這樣的主導地位，恐怕比以往任何時候都更加不確定，關鍵在於價格策略是否正確，以及能否成功開發下一代裝置，特別是穿戴式產品與備受期待的摺疊式iPhone。」

上季蘋果每股盈餘增加至2.84美元，優於市場平均預估的2.68美元。在中國大陸市場，營收達到255億美元，年增率達38%，遠高於華爾街預期的218億美元。

iPhone營收在上季達到853億美元，比分析師預估的783億美元還要好。蘋果原先預期成長率可有雙位數，實際成績為年增23%。iPad上季銷售額為86億美元，年增6.3%，高於華爾街預估的81.8億美元。

服務業務也是另一具上季營收成長引擎，單季創造300億美元營收，較去年同期成長14%，符合市場預期。

Mac上季營收則是下滑6.7%，至83.9億美元，未達市場預估的91.3億美元。穿戴式裝置、居家與配件部門，表現依舊疲弱，營收下滑2.2%至115億美元，低於分析師預期的121億美元。