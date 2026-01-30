聽新聞
美將10經濟體列入匯率觀察名單 台、日、韓、中均被納入
美國財政部於半年度外匯報告中，將10個經濟體列入匯率政策「觀察名單」，指這些「主要貿易夥伴的貨幣與總經政策值得密切關注」。
名單包括中國、日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，其中，泰國為自2025年6月上期報告發布後新上榜經濟體。
報告未將中國列為「匯率操縱國」，但特別指出中國在匯率政策與實務上的透明度不足，此現象在主要貿易夥伴中尤為突出。美國財政部並呼籲中國應允許人民幣匯即時走強，反映經濟基本面。
