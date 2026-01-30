AI競賽白熱化 傳亞馬遜洽談投資OpenAI上看500億美元

美國今年開年以來先後宣布退出許多國際組織，最新進度是1月22日退出世界衛生組織（WHO），而台灣則被拿來當作為WHO功能效率不彰的證明。在美國大量退出國際組織之際，加拿大、歐盟、印度和中國等被美國「霸凌」的國家則是開始進行橫向聯繫，建立新的合作關係。這些國家的動作不僅關乎地緣政治，也關乎洲際商業關係。

2026-01-30 06:00