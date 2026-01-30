快訊

AI競賽白熱化 傳亞馬遜洽談投資OpenAI上看500億美元

中央社／ 西雅圖29日綜合外電報導
傳聞亞馬遜正與OpenAI洽談價值數百億美元投資。 路透
傳聞亞馬遜正與OpenAI洽談價值數百億美元投資。 路透

一名消息人士今天向路透社表示，亞遜（Amazon）正與OpenAI洽談價值數百億美元投資，金額可能高達500億美元（新台幣1兆5680億元）。

這名消息人士說，目前談判仍在初期階段，最終投資金額尚未敲定。

科技巨擘目前競相與OpenAI合作，看好與這家人工智慧（AI）新創公司建立更緊密關係後，將有助在AI競賽中取得優勢。

路透社日前報導，OpenAI正尋求募集高達1000億美元資金，致市值約達8300億美元。軟銀集團（SoftBank Group Corp）也正洽談向這家ChatGPT開發商追加投資，金額最高可達300億美元。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）親自領軍，與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）商談。「華爾街日報」率先披露這項消息，

若金額達500億美元，亞馬遜將成為OpenAI這一輪募資中的最大投資者。

亞馬遜拒絕對此發言，OpenAI也未立即回應路透社置評請求。

由於Alphabet旗下谷歌（Google）競爭加劇，OpenAI正面臨訓練與運行AI模型成本攀升的壓力。

網路媒體公司The Information昨天披露，輝達（Nvidia）、亞馬遜與微軟（Microsoft）也正洽談合併投資高達600億美元事宜。

此外，根據路透社，OpenAI本月已與輝達競爭對手Cerebras簽署一項100億美元運算協議，為未來首次公開募股（IPO）鋪路，估值可能高達1兆美元。

