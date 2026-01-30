AI競賽白熱化 傳亞馬遜洽談投資OpenAI上看500億美元
一名消息人士今天向路透社表示，亞馬遜（Amazon）正與OpenAI洽談價值數百億美元投資，金額可能高達500億美元（新台幣1兆5680億元）。
這名消息人士說，目前談判仍在初期階段，最終投資金額尚未敲定。
科技巨擘目前競相與OpenAI合作，看好與這家人工智慧（AI）新創公司建立更緊密關係後，將有助在AI競賽中取得優勢。
路透社日前報導，OpenAI正尋求募集高達1000億美元資金，致市值約達8300億美元。軟銀集團（SoftBank Group Corp）也正洽談向這家ChatGPT開發商追加投資，金額最高可達300億美元。
亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）親自領軍，與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）商談。「華爾街日報」率先披露這項消息，
若金額達500億美元，亞馬遜將成為OpenAI這一輪募資中的最大投資者。
亞馬遜拒絕對此發言，OpenAI也未立即回應路透社置評請求。
由於Alphabet旗下谷歌（Google）競爭加劇，OpenAI正面臨訓練與運行AI模型成本攀升的壓力。
網路媒體公司The Information昨天披露，輝達（Nvidia）、亞馬遜與微軟（Microsoft）也正洽談合併投資高達600億美元事宜。
此外，根據路透社，OpenAI本月已與輝達競爭對手Cerebras簽署一項100億美元運算協議，為未來首次公開募股（IPO）鋪路，估值可能高達1兆美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言