市場關注聯準會決策及科技業財報 美股走勢分歧

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

美股主要指數今天收盤走勢分歧，市場持續研究美國聯邦準備理事會（Fed）昨天的決策，以及使微軟（Microsoft）與Meta互有漲跌、好壞參半的科技業財報。

道瓊工業指數上漲55.96點或0.11%，收49071.56點。

標準普爾500指數下跌9.02點或0.13%，收6969.01點。

那斯達克綜合指數下滑172.33點或0.72%，收23685.12點。

費城半導體指數上漲13.65點或0.16%，收8320.39點。

利率按兵不動釋「鷹中帶鴿」訊號 鮑爾卸任前…Fed難降息

美國聯準會（Fed）28日決議利率按兵不動，符合市場預期，決策聲明與主席鮑爾的談話釋出「鷹中帶鴿」訊號，在暗示短期內不會...

美科技股下挫拖累大盤！標普500與那指收低 市場質疑AI巨額投資回報

標普500指數與科技股為主的那斯達克指數周四收低。最新財報令投資人不安，且市場擔心大型科技公司在人工智慧上的龐大支出能否...

AI競賽白熱化 傳亞馬遜洽談投資OpenAI上看500億美元

一名消息人士今天向路透社表示，亞馬遜（Amazon）正與OpenAI洽談價值數百億美元投資，金額可能高達500億美元（新...

歐盟與印度簽FTA有何意義？ 克魯曼：世界訴請與美國「離婚」

印度與歐盟本周敲定劃時代的自由貿易協定（FTA），顯示世界各國正日益疏遠行事乖張、動輒採取霸凌手段的美國霸權。經濟學家克...

美國大退國際組織群 非美勢力啟動政經的合縱連橫

美國今年開年以來先後宣布退出許多國際組織，最新進度是1月22日退出世界衛生組織（WHO），而台灣則被拿來當作為WHO功能效率不彰的證明。在美國大量退出國際組織之際，加拿大、歐盟、印度和中國等被美國「霸凌」的國家則是開始進行橫向聯繫，建立新的合作關係。這些國家的動作不僅關乎地緣政治，也關乎洲際商業關係。

金價漲不停 突破5,500美元

國際金價漲不停，29日突破5,500美元關卡，再創歷史新高，延續因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進...

