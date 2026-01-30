市場關注聯準會決策及科技業財報 美股走勢分歧
美股主要指數今天收盤走勢分歧，市場持續研究美國聯邦準備理事會（Fed）昨天的決策，以及使微軟（Microsoft）與Meta互有漲跌、好壞參半的科技業財報。
道瓊工業指數上漲55.96點或0.11%，收49071.56點。
標準普爾500指數下跌9.02點或0.13%，收6969.01點。
那斯達克綜合指數下滑172.33點或0.72%，收23685.12點。
費城半導體指數上漲13.65點或0.16%，收8320.39點。
