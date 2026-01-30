終於碰到天花板? 金價一度暴跌5%

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
國際金價29日先跳後蹲，在紐約早盤一度暴跌超過5.7%，寫下去年10月21日以來最大盤中跌幅，稍早在亞洲盤一度漲破5,500美元關卡。路透
國際金價29日先跳後蹲，在紐約早盤一度暴跌超過5.7%，寫下去年10月21日以來最大盤中跌幅，稍早在亞洲盤一度漲破5,500美元關卡。路透

國際金價29日在亞洲盤一度大漲3.3%，突破5,500美元大關，漲勢一直維持到美股開盤，但開盤後半小時左右漲幅急速收斂甚至翻黑，現貨金價跌幅一度超過5.7%，寫下去年10月21日以來最大盤中跌幅，至每英兩5,106.21美元。先前同步飆升的白銀，也一度重挫8.4%。

TD證券全球大宗商品策略主管梅勒克表示，感覺金價漲勢已有所放緩，投資人正紛紛獲利了結。美元指數一度翻紅或許也是拖累金價的兇手之一。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔柏則說，股市大跌也會觸發貴金屬等其他資產的賣壓。美股29日全面下挫，科技股跌幅尤深，那斯達克綜合指數在紐約午盤大跌近2%，主要受微軟拖累。

