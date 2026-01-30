向川普表忠心？利率按兵不動Fed理事沃勒投下異議票

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）本周會議最令外界驚訝的，並非利率按兵不動，而是理事沃勒投下「異議」票，主張降息1碼，凸顯他有多想接任Fed下任主席，因為若他再不持「異議」，將從下任主席候選名單中徹底消失，即便他是華爾街人士認為最適當的人選。

沃勒投下異議票，當然是基於他對通膨與勞動市場的預期，不代表對美國總統川普唯命是從。

沃勒在2021年時曾斷言通膨將大幅上升，並主張大幅升息，結果證明他的預測準確；2025年上半年他又力主降息，之後Fed果然「連三降」。沃勒主張目前政策利率「仍比中性水位高出50至100基點」，且並不預期通膨將加速上升，而勞動市場則「非常軟弱」。沃勒以往的紀錄，證明他雖是Fed內部人士，但不是非要從眾不可。何況Fed雖暗示暫停降息的期間將會拉長，但如果未來幾個月間就業明顯惡化，將再度證明沃勒有先見之明，他的「異議」票也將更有「意義」。

沃勒可能因投下「異議」票而受益良多。由於司法部對Fed主席鮑爾進行刑事調查，因此無論從職場倫理或人情世故，Fed決策官員都將同仇敵愾，沃勒此時表示異議，自然使川普大悅。

川普數月前就透露：「我心裡已經有了下任主席的人選」，但迄今仍未宣布，顯然四位候選人都不完全符合他的標準。

Fed 美國聯準會 降息

相關新聞

利率按兵不動釋「鷹中帶鴿」訊號 鮑爾卸任前…Fed難降息

美國聯準會（Fed）28日決議利率按兵不動，符合市場預期，決策聲明與主席鮑爾的談話釋出「鷹中帶鴿」訊號，在暗示短期內不會...

美國大退國際組織群 非美勢力啟動政經的合縱連橫

美國今年開年以來先後宣布退出許多國際組織，最新進度是1月22日退出世界衛生組織（WHO），而台灣則被拿來當作為WHO功能效率不彰的證明。在美國大量退出國際組織之際，加拿大、歐盟、印度和中國等被美國「霸凌」的國家則是開始進行橫向聯繫，建立新的合作關係。這些國家的動作不僅關乎地緣政治，也關乎洲際商業關係。

金價漲不停 突破5,500美元 LME銅期貨首度突破1.4萬美元

國際金價漲不停，29日突破5,500美元關卡，再創歷史新高，延續因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進...

非洲對陸還款超過新融資

ONE Data報告指出，許多中低所得國家（尤其是非洲國家）目前支付給中國大陸的償債金額，已超過從中國大陸取得的新融資，...

挪威主權基金 減碼科技八雄

挪威規模高達2.2兆美元的主權基金，在去年下半年對多家美國大型科技公司持股減碼，包括最大持股標的輝達（Nvidia），同...

歐盟去美化 拓展多邊貿易 尋求向加國、卡達等採購液化天然氣

美國總統川普威脅要拿下格陵蘭，促使歐盟採取行動減少依賴美國，一方面尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG）；同時也升...

