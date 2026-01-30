向川普表忠心？利率按兵不動Fed理事沃勒投下異議票

美國聯準會（Fed）本周會議最令外界驚訝的，並非利率按兵不動，而是理事沃勒投下「異議」票，主張降息1碼，凸顯他有多想接任Fed下任主席，因為若他再不持「異議」，將從下任主席候選名單中徹底消失，即便他是華爾街人士認為最適當的人選。

沃勒投下異議票，當然是基於他對通膨與勞動市場的預期，不代表對美國總統川普唯命是從。

沃勒在2021年時曾斷言通膨將大幅上升，並主張大幅升息，結果證明他的預測準確；2025年上半年他又力主降息，之後Fed果然「連三降」。沃勒主張目前政策利率「仍比中性水位高出50至100基點」，且並不預期通膨將加速上升，而勞動市場則「非常軟弱」。沃勒以往的紀錄，證明他雖是Fed內部人士，但不是非要從眾不可。何況Fed雖暗示暫停降息的期間將會拉長，但如果未來幾個月間就業明顯惡化，將再度證明沃勒有先見之明，他的「異議」票也將更有「意義」。

沃勒可能因投下「異議」票而受益良多。由於司法部對Fed主席鮑爾進行刑事調查，因此無論從職場倫理或人情世故，Fed決策官員都將同仇敵愾，沃勒此時表示異議，自然使川普大悅。

川普數月前就透露：「我心裡已經有了下任主席的人選」，但迄今仍未宣布，顯然四位候選人都不完全符合他的標準。