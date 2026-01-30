快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

今晴朗上看28度高溫 吳德榮：明天轉濕冷 關注下周後期冷空氣「很強」

利率按兵不動釋「鷹中帶鴿」訊號 鮑爾卸任前…Fed難降息

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電
美國聯準會（Fed）28日決議利率按兵不動。路透
美國聯準會（Fed）28日決議利率按兵不動。路透

美國聯準會（Fed）28日決議利率按兵不動，符合市場預期，決策聲明與主席鮑爾的談話釋出「鷹中帶鴿」訊號，在暗示短期內不會進一步降息之際，更樂觀看待通膨前景。經濟學者預測，Fed最早要到鮑爾5月卸任之後、甚至9月才會恢復降息。

Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決議，維持聯邦資金利率區間於3.5%至3.75%不變，決策聲明透露對就業市場對憂慮降低，刪除「近月來就業成長出現下滑風險」，以及「風險平衡態勢轉變」等語句，轉而強調就業出現「穩定」訊號，也更樂觀看待經濟前景。

Fed決策與鮑爾談話要點
Fed決策與鮑爾談話要點

Fed對經濟成長的形容從「溫和」改為「穩健」。但理事沃勒與米倫都投下「異議票」，主張降息1碼。

鮑爾在決策會後記者會上表示，FOMC「廣泛」支持維持利率不變，由於經濟成長熱絡，且近月來就業市場持穩，利率顯然並未處於「有強力約束性」的領域，Fed不急於進一步降息。

他表示，「經濟再度展現超出我們意料的力道，這不是第一次」。

他也說，勞動市場數據顯示「回穩證據」，「就業與通膨之間的關係仍有些緊張，但比之前減輕」，對降息前景表達鷹派態度，強力暗示Fed在未來幾個月都將維持利率不變。

不過，鮑爾對通膨做出鴿派解讀，認為關稅對通膨的「許多」影響已傳導到經濟，Fed追蹤數據暗示傳導效應將在今年中幾季「攀峰」，可能成為Fed能夠進一步寬鬆貨幣政策的訊號。他也說，「其他好消息」包括「服務業等各類別通膨都在減緩」，而通膨預期回落「令人安心」。

鮑爾與一些官員一再表示，關稅只會引發一次性的物價上漲，但其他官員比較不放心，因為通膨率幾年來一直高於2%目標。

Fed 通膨

延伸閱讀

聯準會利率維持不變 市場持續觀望…亞股走勢不一

川普欲撤換庫克 鮑爾：聯準會113年來最重要案件

鮑爾擋住川普壓力不降息 合庫金徐千婷：維持聯準會獨立性

聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期

相關新聞

利率按兵不動釋「鷹中帶鴿」訊號 鮑爾卸任前…Fed難降息

美國聯準會（Fed）28日決議利率按兵不動，符合市場預期，決策聲明與主席鮑爾的談話釋出「鷹中帶鴿」訊號，在暗示短期內不會...

美國大退國際組織群 非美勢力啟動政經的合縱連橫

美國今年開年以來先後宣布退出許多國際組織，最新進度是1月22日退出世界衛生組織（WHO），而台灣則被拿來當作為WHO功能效率不彰的證明。在美國大量退出國際組織之際，加拿大、歐盟、印度和中國等被美國「霸凌」的國家則是開始進行橫向聯繫，建立新的合作關係。這些國家的動作不僅關乎地緣政治，也關乎洲際商業關係。

金價漲不停 突破5,500美元 LME銅期貨首度突破1.4萬美元

國際金價漲不停，29日突破5,500美元關卡，再創歷史新高，延續因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進...

非洲對陸還款超過新融資

ONE Data報告指出，許多中低所得國家（尤其是非洲國家）目前支付給中國大陸的償債金額，已超過從中國大陸取得的新融資，...

挪威主權基金 減碼科技八雄

挪威規模高達2.2兆美元的主權基金，在去年下半年對多家美國大型科技公司持股減碼，包括最大持股標的輝達（Nvidia），同...

歐盟去美化 拓展多邊貿易 尋求向加國、卡達等採購液化天然氣

美國總統川普威脅要拿下格陵蘭，促使歐盟採取行動減少依賴美國，一方面尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG）；同時也升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。