美國、伊朗互嗆 火藥味濃…油價應聲大漲

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
由於美伊就限制核計畫與彈道飛彈能力的接觸未見突破，美國總統川普威脅伊朗能避免美國攻擊的「時間不多」，加上多家外媒都報導川普打算攻擊伊朗，帶動國際油價29日盤中漲逾4%，布蘭特原油期貨升破每桶70美元，為去年9月以來首見。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油3月期貨勁揚4.7%，達到每桶71.62美元，西德州原油3月期貨攀漲4.8%，升抵每桶66.27美元。

美國總統川普28日在真實社群發文，呼籲伊朗儘速「回到談判桌」，商定一份公平公正的協議，並強調「時間所剩不多」、「下次襲擊將更慘烈」。對此，伊朗回應稱，武裝部隊已將「手指扣在扳機上」，若美國發動軍事打擊，伊朗將「以前所未有的方式回應」。

與此同時，美軍正大動作加強中東軍事部署，林肯號航艦打擊群與配備巡弋飛彈的驅逐艦已就定位。

專門追蹤飛機應答訊號的航空觀察人士並指出幾個耐人尋味動向：大量空中加油機抵達烏代德基地，專門尋找被擊落飛行員的搜救機正從美國方向往東飛行。可追蹤伊朗雷達、攔截通訊與繪製兵力部署的美軍偵察機活動大幅增加。此外，可充當空中通訊中繼並可能支援搜救機任務的飛機活動也明顯升高。

利用公開數據追蹤飛機與船舶的沃特金斯認為，這都是「空襲很快會發生的明確跡象」。

然而，川普真正目標仍不明朗。外交圈提出幾種情境：其一是「象徵性出手」，比如打擊主導近期鎮壓民眾示威的伊斯蘭革命衛隊，讓川普得以宣示紅線，卻不致動搖伊朗政權根基。

第二是擴大打擊，透過「斬首」推翻政權，但阿拉伯國家與歐洲政府多不看好。若要奏效，轟炸恐必須持續數天甚至數周，所需火力與部署也將遠超現階段；而且幾乎必然引爆更大戰事，伊朗可能攻擊波斯灣美軍與盟友基地。以色列或許也會趁勢重創伊朗日益擴張的飛彈軍力。沙烏地阿拉伯與阿聯因憂心衝突外溢，已拒絕提供領空用於對伊朗軍事打擊。

最後一種是混合作戰行動。美國先出手打擊部分伊朗領導人，包括最高領袖哈米尼，之後再與殘存政權達成和解，作法類似委內瑞拉模式。

經濟學人指出，也不排除美伊最後關頭談成協議避免動武。川普的中東特使威科夫曾說，美方要的協議不只核問題，還得一併處理伊朗飛彈庫存，以及在區域內的代理人網。

一名以色列高層官員告訴路透，以色列認為僅憑空襲無法推翻伊朗的神權統治。「若要推翻政權，就必須派出地面部隊」。

