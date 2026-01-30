快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

金價漲不停 突破5,500美元 LME銅期貨首度突破1.4萬美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇葉亭均／綜合外電
市場預期Fed將更趨鴿派且獨立性被削弱，加上地緣政治風險，「可能正驅動散戶領軍、加速布局黃金」。  （歐新社）
市場預期Fed將更趨鴿派且獨立性被削弱，加上地緣政治風險，「可能正驅動散戶領軍、加速布局黃金」。  （歐新社）

國際金價漲不停，29日突破5,500美元關卡，再創歷史新高，延續因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進一步貨幣寬鬆所引發的猛烈漲勢。

現貨金價29日大漲3.2%，至每英兩5,595.47美元，延續前一交易日收盤上漲4.6%的氣勢，當天創下新冠疫情高峰以來最大單日漲幅紀錄；白銀現貨漲逾4%，至每英兩121.65美元，再創新高，白金和鈀金也同步齊揚。2026開年第一個月還沒結束，國際金價已勁揚近三成，白銀更飆漲逾六成。

地緣政治風險升溫、投資人逃離貨幣和美債，加上美元走勢疲軟，引發一波對貴金屬的投資需求。此外，儘管Fed在今年第一場政策會中決議維持利率不變，但交易者押注Fed新主席可能傾向更寬鬆的政策。

根據世界黃金協會（WGC）最新統計，全球黃金需求在去年第4季攀升至1,303噸，創歷史新高，相關ETF也流入大量資金，金條和金幣的購買量也升至12年來最高水準。

WGC表示：「緊張的地緣政治局勢，似乎將在2026年再次成為影響黃金走勢的主要因素，這將支撐各國央行持續高漲的需求、強勁的黃金ETF資金流入及金條和金幣的強勁需求。」

但據WGC的資料，去年全年各央行和政府部門總計買入860多公噸黃金，低於之前三年每年超過1,000公噸的力道，取而代之的是黃金ETF，成為貴金屬價格飆漲的主力。黃金ETF去年的黃金持有量增加800公噸，終止了連四年下滑的頹勢。

去年金條和金幣的購買量也大幅成長，達到1,374公噸，創十多年來最高紀錄，中國和印度的需求尤其強勁。隨著金價上漲和經濟不確定性持續存在，投資人愈來愈青睞金條而非珠寶。甚至在中國，零售投資需求首次超過了珠寶消費。  

就連基本金屬也「基」犬升天，LME銅期貨28日盤中大漲約7%，首度突破1.4萬美元，29日仍維持在此水準之上。

其他五種主要基本金屬也全面上揚，其中鋁價創下三年新高。 涵蓋六大金屬的LMEX金屬指數今年迄今上漲約7%，距2022年觸及的歷史高點僅一步之遙。

不過，高盛集團認為，基本金屬年初以來的漲勢將遭遇逆風，因為價格飆升及市場看漲情緒，悖離了製造業需求趨於疲軟的現實，這點在中國市場尤為明顯。

黃金 金價 ETF

延伸閱讀

金價定價邏輯改變 黃金與金礦股仍有上行空間

金價再飆高！他買不到一年「報酬率狂漲6成」 房市輸慘了

金價看不到天花板？黃金概念ETF抗震飆升 「這檔」大漲逾10%

市場靜待聯準會利率決策 歐股收低金價再創新高

相關新聞

美國大退國際組織群 非美勢力啟動政經的合縱連橫

美國今年開年以來先後宣布退出許多國際組織，最新進度是1月22日退出世界衛生組織（WHO），而台灣則被拿來當作為WHO功能效率不彰的證明。在美國大量退出國際組織之際，加拿大、歐盟、印度和中國等被美國「霸凌」的國家則是開始進行橫向聯繫，建立新的合作關係。這些國家的動作不僅關乎地緣政治，也關乎洲際商業關係。

金價漲不停 突破5,500美元 LME銅期貨首度突破1.4萬美元

國際金價漲不停，29日突破5,500美元關卡，再創歷史新高，延續因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進...

非洲對陸還款超過新融資

ONE Data報告指出，許多中低所得國家（尤其是非洲國家）目前支付給中國大陸的償債金額，已超過從中國大陸取得的新融資，...

挪威主權基金 減碼科技八雄

挪威規模高達2.2兆美元的主權基金，在去年下半年對多家美國大型科技公司持股減碼，包括最大持股標的輝達（Nvidia），同...

歐盟去美化 拓展多邊貿易 尋求向加國、卡達等採購液化天然氣

美國總統川普威脅要拿下格陵蘭，促使歐盟採取行動減少依賴美國，一方面尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG）；同時也升...

三巨頭擬投資OpenAI 總額上看600億美元

消息人士透露，輝達、微軟和亞馬遜正在商談向OpenAI投資合計多達600億美元，而OpenAI在這最新一輪融資行動中最多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。