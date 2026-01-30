快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

ONE Data報告指出，許多中低所得國家（尤其是非洲國家）目前支付給中國大陸的償債金額，已超過從中國大陸取得的新融資，與此同時，國際多邊機構的淨融資激增，在扣除與償債有關的資金流出後，多邊機構已成為全球開發中國家的主要融資來源。

這項分析發現，過去十年間多邊貸款機構的淨融資增加了124%，目前占全球淨資金流動的56%，在2020年-2024年的總額達到3,790億美元。

過去十年間較貧窮國家向中國大陸新借的貸款急劇下降，但償債的金額正在持續上升，意味著這個全球第二大經濟體做為全球主要融資者的角色正發生劇烈轉變。

ONE Data執行董事麥克奈爾表示：「（開發中國家）向中國大陸新借的貸款減少，但仍需償還以前借的貸款，這就是資金淨流出的原因。」

這項報告並指出，非洲所受的影響最大，資金流動由2015-2019年的淨流入300億美元轉為2020-2024年的淨流出220億美元。

這些數據尚未計入2025年開始實施的削減措施，美國國際開發署（USAID）去年關閉以及其他已開發國家也減少撥款，均對開發中經濟體造成衝擊，非洲國家所受的衝擊最大。

麥克奈爾說，預料在2025年的數據公布後，政府開發援助（ODA）的資金流將大幅下降。他並表示，這項趨勢對許多面臨公共服務和投資融資壓力的非洲國家是「淨負值」。

非洲對陸還款超過新融資

ONE Data報告指出，許多中低所得國家（尤其是非洲國家）目前支付給中國大陸的償債金額，已超過從中國大陸取得的新融資，...

