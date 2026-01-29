美股早盤／指數漲跌互見 微軟、稀土類股急殺

投資人消化科技巨擘財報，再次質疑人工智慧（AI）的龐大開支，美股29日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤遊走平盤，標普500指數下跌0.2%，那斯達克指數下跌0.8%，費城半導體指數上漲0.6%。輝達揚升0.1%、台積電ADR揚升0.1%、

臉書母公司Meta大漲7%，該公司今年投資金額高達1,350億美元，遠多於預期的近1,100億美元，但銷售展望優於預期，推升股價。

微軟重挫10%。該公司雲端營收未能讓市場感到驚艷，外界憂慮結盟OpenAI的高昂費用，未能快速變現。

特斯拉下跌1%，該公司財報優於預期，並宣布斥資200億美元重整產線。

專家說，各方資本開支增加，市場獎賞有能力變現的企業，並對無法變現的企業打了問號。另外，蘋果將在29日盤後公布財報。

據傳川普政府不會實施稀土價格的「最低價格保證」，美國稀土公司（USAR）暴跌15%、MP Material下跌8%。

上周初次請領失業救濟人數降至20.9萬人，分析師估計為20.5萬人。