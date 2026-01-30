快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

歐盟去美化 拓展多邊貿易 尋求向加國、卡達等採購液化天然氣

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
歐盟正尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG），盼能減少對美國的依賴。（路透）
歐盟正尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG），盼能減少對美國的依賴。（路透）

美國總統川普威脅要拿下格陵蘭，促使歐盟採取行動減少依賴美國，一方面尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG）；同時也升級與越南的外交關係，以強化貿易連結、分散市場。

歐盟能源執委約根森（Dan Jorgensen）28日表示，歐洲仰賴美國供給一半以上的LNG，近來事件是一記警鐘，正積極尋求向加拿大、卡達、北非國家購買更多LNG。

川普揚言要「擁有」格陵蘭，且對試圖阻止的國家出言威脅，迫使歐洲重新評估與美國在國防和能源等領域的關係。歐盟去年與美國締結貿易協定，承諾購買7,500億美元的美國能源產品。

約根森未來幾周將拜會LNG的可能供應國。加拿大能源部長霍奇森近來指出，加國要分散天氣銷售對象，不再集中於美國。他說：「我們永遠不會拿能源當作脅迫，加拿大以往提供98%的能源出口給單一國家，要努力走向多元化。」

歐盟動作頻頻，與越南的外交關係在29日升級至「全面戰略夥伴關係」，替雙邊深化貿易連結鋪路。川普關稅促使歐盟與越南等出口大國，欲簽訂更多跨境協議，來分散市場與商品來源。歐盟27日才與印度敲定貿易協定，歐盟執委會主席范德賴恩形容，該協定為「所有協議之母」。而越南至今也締結了17份貿易協定。

這是歐盟首次與東南亞國協的成員國締結此類合約，全面戰略夥伴關係是越南最高層級的外交協定，越南與美國、中國大陸、俄羅斯等的關係也屬於這個層級。

歐盟理事會主席柯斯塔指出，協議欲提升雙方在半導體、關鍵原物料、安全方面貿易與投資。他說：「國際規則秩序遭逢多方威脅之時，需要並肩站在一起，作為可靠、可預測的夥伴。」

美國 歐盟 能源

延伸閱讀

「對局勢更加樂觀」格陵蘭主權風波 丹麥外長曝與美會談氣氛

經典賽／加拿大失去弗里曼、小葛雷諾 日媒形容球迷痛苦吶喊

黃仁勳：台美關稅協議非常棒 彰顯台灣對美國戰略價值

美國丹麥格陵蘭展開外交磋商 盧比歐預期好結果

相關新聞

美國大退國際組織群 非美勢力啟動政經的合縱連橫

美國今年開年以來先後宣布退出許多國際組織，最新進度是1月22日退出世界衛生組織（WHO），而台灣則被拿來當作為WHO功能效率不彰的證明。在美國大量退出國際組織之際，加拿大、歐盟、印度和中國等被美國「霸凌」的國家則是開始進行橫向聯繫，建立新的合作關係。這些國家的動作不僅關乎地緣政治，也關乎洲際商業關係。

金價漲不停 突破5,500美元 LME銅期貨首度突破1.4萬美元

國際金價漲不停，29日突破5,500美元關卡，再創歷史新高，延續因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進...

非洲對陸還款超過新融資

ONE Data報告指出，許多中低所得國家（尤其是非洲國家）目前支付給中國大陸的償債金額，已超過從中國大陸取得的新融資，...

挪威主權基金 減碼科技八雄

挪威規模高達2.2兆美元的主權基金，在去年下半年對多家美國大型科技公司持股減碼，包括最大持股標的輝達（Nvidia），同...

歐盟去美化 拓展多邊貿易 尋求向加國、卡達等採購液化天然氣

美國總統川普威脅要拿下格陵蘭，促使歐盟採取行動減少依賴美國，一方面尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG）；同時也升...

三巨頭擬投資OpenAI 總額上看600億美元

消息人士透露，輝達、微軟和亞馬遜正在商談向OpenAI投資合計多達600億美元，而OpenAI在這最新一輪融資行動中最多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。