歐盟去美化 拓展多邊貿易 尋求向加國、卡達等採購液化天然氣

美國總統川普威脅要拿下格陵蘭，促使歐盟採取行動減少依賴美國，一方面尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG）；同時也升級與越南的外交關係，以強化貿易連結、分散市場。

歐盟能源執委約根森（Dan Jorgensen）28日表示，歐洲仰賴美國供給一半以上的LNG，近來事件是一記警鐘，正積極尋求向加拿大、卡達、北非國家購買更多LNG。

川普揚言要「擁有」格陵蘭，且對試圖阻止的國家出言威脅，迫使歐洲重新評估與美國在國防和能源等領域的關係。歐盟去年與美國締結貿易協定，承諾購買7,500億美元的美國能源產品。

約根森未來幾周將拜會LNG的可能供應國。加拿大能源部長霍奇森近來指出，加國要分散天氣銷售對象，不再集中於美國。他說：「我們永遠不會拿能源當作脅迫，加拿大以往提供98%的能源出口給單一國家，要努力走向多元化。」

歐盟動作頻頻，與越南的外交關係在29日升級至「全面戰略夥伴關係」，替雙邊深化貿易連結鋪路。川普關稅促使歐盟與越南等出口大國，欲簽訂更多跨境協議，來分散市場與商品來源。歐盟27日才與印度敲定貿易協定，歐盟執委會主席范德賴恩形容，該協定為「所有協議之母」。而越南至今也締結了17份貿易協定。

這是歐盟首次與東南亞國協的成員國締結此類合約，全面戰略夥伴關係是越南最高層級的外交協定，越南與美國、中國大陸、俄羅斯等的關係也屬於這個層級。

歐盟理事會主席柯斯塔指出，協議欲提升雙方在半導體、關鍵原物料、安全方面貿易與投資。他說：「國際規則秩序遭逢多方威脅之時，需要並肩站在一起，作為可靠、可預測的夥伴。」