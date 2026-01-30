快訊

海鯤艦首度潛航下潛約50公尺 測試聲納、動力

三巨頭擬投資OpenAI 總額上看600億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

消息人士透露，輝達、微軟和亞遜正在商談向OpenAI投資合計多達600億美元，而OpenAI在這最新一輪融資行動中最多打算籌集1,000億美元。

The Information報導，知情人士指出，既有投資人輝達正在洽談最多加碼投資300億美元，而很早就開始支持OpenAI的微軟，也正洽談在這一輪籌資加碼投資，金額應會在100億美元以下。亞馬遜則可能成為新的投資者，討論中的投資金最高有望超過200億美元。

本周稍早也傳出，軟銀集團正洽談向OpenAI額外投資最多300億美元。

根據報導指出，如最新這輪募資得以成案，將有助於安撫市場對OpenAI燒錢太多的疑慮。資金到位後OpenAI的估值也將從7,300億美元膨脹到8,000億美元以上，鞏固其最有價值未上市公司的地位。

OpenAI去年夏天曾估計，2026年至2030年五年，支持公司AI業務相關成本，可能超過4,300億美元。

OpenAI 軟銀集團

延伸閱讀

重點整理一次看！科技巨頭財報出爐 Meta、微軟、特斯拉和三星電子全掌握

成立3個月、沒產品卻估值45億美元！輝達、亞馬遜押注「Humans&」賭什麼？

美議員質疑輝達支援DeepSeek 憂AI成果流向中國軍方

美科技3巨頭公布財報 投資人關注AI年度開發

相關新聞

美國大退國際組織群 非美勢力啟動政經的合縱連橫

美國今年開年以來先後宣布退出許多國際組織，最新進度是1月22日退出世界衛生組織（WHO），而台灣則被拿來當作為WHO功能效率不彰的證明。在美國大量退出國際組織之際，加拿大、歐盟、印度和中國等被美國「霸凌」的國家則是開始進行橫向聯繫，建立新的合作關係。這些國家的動作不僅關乎地緣政治，也關乎洲際商業關係。

金價漲不停 突破5,500美元 LME銅期貨首度突破1.4萬美元

國際金價漲不停，29日突破5,500美元關卡，再創歷史新高，延續因美元疲軟，以及市場預期下任聯準會（Fed）主席將尋求進...

非洲對陸還款超過新融資

ONE Data報告指出，許多中低所得國家（尤其是非洲國家）目前支付給中國大陸的償債金額，已超過從中國大陸取得的新融資，...

挪威主權基金 減碼科技八雄

挪威規模高達2.2兆美元的主權基金，在去年下半年對多家美國大型科技公司持股減碼，包括最大持股標的輝達（Nvidia），同...

歐盟去美化 拓展多邊貿易 尋求向加國、卡達等採購液化天然氣

美國總統川普威脅要拿下格陵蘭，促使歐盟採取行動減少依賴美國，一方面尋求向美國以外的國家採購液化天然氣（LNG）；同時也升...

三巨頭擬投資OpenAI 總額上看600億美元

消息人士透露，輝達、微軟和亞馬遜正在商談向OpenAI投資合計多達600億美元，而OpenAI在這最新一輪融資行動中最多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。