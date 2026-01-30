三巨頭擬投資OpenAI 總額上看600億美元

消息人士透露，輝達、微軟和亞馬遜正在商談向OpenAI投資合計多達600億美元，而OpenAI在這最新一輪融資行動中最多打算籌集1,000億美元。

The Information報導，知情人士指出，既有投資人輝達正在洽談最多加碼投資300億美元，而很早就開始支持OpenAI的微軟，也正洽談在這一輪籌資加碼投資，金額應會在100億美元以下。亞馬遜則可能成為新的投資者，討論中的投資金最高有望超過200億美元。

本周稍早也傳出，軟銀集團正洽談向OpenAI額外投資最多300億美元。

根據報導指出，如最新這輪募資得以成案，將有助於安撫市場對OpenAI燒錢太多的疑慮。資金到位後OpenAI的估值也將從7,300億美元膨脹到8,000億美元以上，鞏固其最有價值未上市公司的地位。

OpenAI去年夏天曾估計，2026年至2030年五年，支持公司AI業務相關成本，可能超過4,300億美元。