OpenAI想打造生物辨識社群網路以杜絕機器人大軍

消息人士說，OpenAI正在開發的社群網路將具備生物辨識驗證功能，可能透過Face ID或虹膜掃描技術確認用戶為真人，以杜絕機器人帳戶所產生的各種弊端，並有助於該公司在這個由X、Instagram和TikTok等社群網路群雄割據的市場中分一杯羹。

雖然像Facebook和LinkedIn等社群網路確實嘗試驗證身份，但它們通常透過電話、電子郵件、以及「and/or」行為或網路訊號進行驗證，並未採用最能證明用戶為真人的生物辨識解決方案。知情人士向富比世雜誌（Forbes）透露，由不到十人組成的OpenAI研發團隊，考慮透過蘋果的Face ID或World的Orb虹膜掃描等技術，以確保其社群網路上的所有帳戶背後都由真人操作。

但隱私權倡議者警告說，像World這種身份驗證方法也有風險，因為虹膜掃描無法更改，一旦落入不法分子手中，可能會造危害。

目前尚不清楚這個社群網路如何與OpenAI現有的產品組合協作，但消息人士說，用戶可能可以用AI在該平台上創作影片或圖片等內容。消息人士並表示，OpenAI 的社群網路目前尚未公布發布的時間表，且在正式發布前仍可能有重大改變。OpenAI對此拒絕置評。The Verge也曾在去年4月報導，OpenAI正在開發一款社群網路。

多年來社群網路一直飽受機器人帳戶的困擾，這些帳戶通常模仿人類用戶的行為，例如哄抬加密貨幣價格、或是透過放大仇恨言論來扭曲公眾輿論。在Twitter上機器人帳號問題尤其嚴重，而在馬斯克收購Twitter並更名為X後，情況更是急劇惡化。馬斯克解雇了約80%員工，削弱了負責審核貼文和清除機器人帳號的信任與安全團隊。雖然在2025年進行了一次減少垃圾回覆的清理行動，一舉刪除了約170萬個機器人帳號，但機器人帳戶仍然是一個棘手問題。