需求大增 印度航空擬增購30架波音737 Max客機

中央社／ 新德里29日專電
印度是全球人口最多的國家，為因應當地對航空旅行龐大的需求，印度航空預料於海德拉巴進行航空展期間，正式宣布增購30架波音737 Max型客機。圖／中通社
印度是全球人口最多的國家，為因應當地對航空旅行龐大的需求，印度航空預料於海德拉巴進行航空展期間，正式宣布增購30架波音737 Max型客機。圖／中通社

印度是全球人口最多的國家，為因應當地對航空旅行龐大的需求，印度航空預料於海德拉巴進行航空展期間，正式宣布增購30架波音737 Max型客機。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度航空（Air India）為了快速擴張機隊，以因應印度航空業大幅提升的需求，該公司稍早已決定分別向波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）採購220架、250架飛機。

經濟時報指出，印度航空計畫向波音買的220架飛機中，大部分是交給該公司旗下的低成本（廉價）航空印度快運航空（Air India Express）使用，主要用來飛印度國內線，以及短程的國際線。

印度航空的策略是要專注在長程、高階航線的營運，短程、中程的國際航線，將交由子公司印度快運航空營運。

印度快運航空正在部署，未來將開闢新的國際航線，例如從2026年夏季航班開始，預計加開班加羅爾（Bangalore）飛往杜哈（Doha）和杜拜（Dubai）的航班，而這些航線預計由波音737型飛機執飛。

印度商業標準報（Business Standard）提到，知情人士透露，印度航空將於正在海德拉巴（Hyderabad）進行的航空展中，正式對外宣布添購30架波音737 Max的消息。

印度經濟成長，各行各業的發展也持續向上，航空業也是印度快速發展的其中一項產業，除新建機場，原有機場也設新航廈，2024年到2025年財政年度，光是用在機場基礎建設的發展上，就計畫投入超過9100億盧比（約新台幣3108億元）資金。

根據印度新聞局的資料，擁有超過14億人口的印度，中產階級迅速壯大，連帶使航空需求跟著成長，2024年的國內線載客量寫下歷史，達到單日逾50萬人次的高峰。

