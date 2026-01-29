快訊

能捐的錢會變少？長年支持慈濟的印尼首富 這原因身價蒸發90億美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印尼首富彭雲鵬。圖／擷自巴里多太平洋集團官網
印尼首富彭雲鵬。圖／擷自巴里多太平洋集團官網

長年支持慈濟慈善事業的印尼首富彭雲鵬，旗下的能源與礦業公司股價重挫，身價蒸發約90億美元，原因是MSCI指數公司質疑印尼上市企業的價值是否真如股價所反映；其他印尼富豪也受累，整體財富損失近220億美元。

彭博資訊報導，MSCI質疑印尼的股東申報規定，認為持股結構不透明恐引發不當交易行為，這是對印尼等亞洲企業持股集中的最新疑慮。這些持股支持了印尼等亞洲富豪的財富。

MSCI公司將凍結對印尼指數的調整，並示警若持股結構不透明5月前未獲改善，將採取更多行動。消息一出，拖累雅加達綜合指數28日收盤重挫逾7%、29日盤中更一度重挫逾10%，但收盤跌幅收斂至1%。

馬來亞證券主要經紀業務交易主管霍沙尼說，「MSCI的凍結是一記警鐘」，若印尼證券主管機關能改進，「情勢將迅速降溫，否則市場要求的風險溢酬會持續偏高」。

彭雲鵬對旗下能源業者巴里多太平洋集團的持股比重達71%，對煤礦與金礦商Petrindo Jaya Kreasi的持股比率高達84%，這兩家公司28日分別挫跌近15%與12%。

投資人多年來呼籲印尼收緊申報規定，多數印尼上市企業由一人、寥寥數人、或實體所掌握，僅少數股票自由流通。這種現象可能導致股價沒來由大幅震盪。

相關新聞

馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在28日的財報會議上再次提出，特斯拉必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」，以...

聯準會利率維持不變 市場持續觀望…亞股走勢不一

美國聯邦準備理事會（Fed）維持基準利率不變後，市場觀望氣氛濃厚，亞洲股市今天走勢分歧

中東地緣政治緊張！布蘭特漲破70美元 去年9月以來首見

布蘭特原油29日一度升破每桶70美元，為去年9月以來首見，主要受美國總統川普不斷升高要攻打伊朗的威脅，導致中東地緣政治緊...

受氣候干擾、貪腐醜聞拖累 菲律賓2025年GDP成長4.4%

受到氣候干擾和防洪工程貪污醜聞影響，菲律賓2025年全年國內生產毛額（GDP）成長率為4.4%，低於政府設定的全年目標

特斯拉共同創辦人AI資料中心計畫 獲得「重量級大咖」投資

特斯拉共同創辦人史陶柏（J.B. Straubel）成立的電池回收公司Redwood Materials最近獲得一位重量...

