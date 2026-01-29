聯準會利率維持不變 市場持續觀望…亞股走勢不一

快訊

中央社／ 東京29日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）維持基準利率不變後，市場觀望氣氛濃厚，亞洲股市今天走勢分歧。示意圖。圖／AI生成
美國聯邦準備理事會（Fed）維持基準利率不變後，市場觀望氣氛濃厚，亞洲股市今天走勢分歧。

美聯社報導，儘管美國總統川普（Donald Trump）積極施壓要求降息，聯準會在2026年首次利率決策會議中選擇按兵不動，符合市場預期。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，目前利率「處於良好位置」。

聯準會去年多次降息以支撐就業市場，但通膨仍高於2%目標。較低利率可能刺激經濟，但也可能使通膨惡化。

在外匯市場方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受美國財經新聞頻道CNBC專訪時表示，美國政府未介入匯市操作，且仍希望維持「強勢美元」，美元走勢趨穩。

國際黃金價格再度大漲4.6%，每盎司金價突破5500美元，銀價則上漲4.1%。

日本企業財報季進入高峰，包括豐田汽車（Toyota Motor Corp.）、索尼（Sony）、任天堂（Nintendo Co.）等大型企業下週將發布財報。日本股市今天上漲。

至於亞洲其他股市，香港、上海、首爾股市收漲；台北、雪梨、威靈頓和雅加達股市則收跌。

美國 聯準會 金價 川普 貝森特 鮑爾

