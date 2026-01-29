馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克再次提出，特斯拉必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」，才能解決晶片短缺造成的產能瓶頸問題。圖／路透
馬斯克再次提出，特斯拉必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」，才能解決晶片短缺造成的產能瓶頸問題。圖／路透

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在28日的財報會議上再次提出，特斯拉必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」，以解決晶片短缺造成的產能瓶頸問題。不過，由於建造晶片廠勢必耗費巨資，讓外界好奇，蓋廠的錢要從哪來？

目前尚不清楚馬斯克所說的「TeraFab」晶圓廠將設於美國何處，以及具體時程為何。馬斯克只有透露，這座晶圓廠會涵蓋製造邏輯晶片、記憶體以及封裝，特斯拉未來將就TeraFab發出「更重大的公告」。

至於營建資金方面，特斯拉預期今年在既有工廠上的資本支出將超過200億美元，但這筆錢並不包含要投入蓋晶圓廠的規劃。

特斯拉財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）表示：「我們帳上擁有超過440億美元的現金與投資，因此會先動用內部資源，但同時也有其他籌資方式。」

他補充說：「只要有穩定的現金流，就能向銀行融資。」

塔尼亞說：「我們也已經和銀行進行過相關討論」，「未來還需要進一步評估如何籌措資金，看是透過增加舉債或是其他方式。」

晶圓廠是全球最燒錢的製造設施之一，而且成本會隨「製程先進度」呈指數級上升。以先進製程來說，設廠成本大約120億至200億美元。例如台積電在2020年宣布要蓋首座亞利桑那州廠的初步投資額為120億美元，2022宣布蓋第二座廠，總投資額暴增至400億美元。目前一廠以5奈米（包含4奈米）製程為主，月產能約2萬片。

馬斯克去年底曾表示，希望自家的晶圓廠初期產能達到每月至少10萬片，最終提升到100萬片。

馬斯克 特斯拉 亞利桑那州 台積電

多空拉鋸 日經指數收盤微漲

日股225指數微幅收漲，企業巨額人工智慧（AI）投資引發市場觀望；然而，報導指出美國總統川普考慮再度打擊伊朗後，帶動國防...

重點整理一次看！科技巨頭財報出爐 Meta、微軟、特斯拉和三星電子全掌握

美國科技「三巨頭」，包括Meta、微軟與特斯拉，以及南韓三星電子在台灣時間今天（29日）上午紛紛公佈財報，以下是最新財報...

AI永動機再擴大 輝達、微軟、亞馬遜傳擬投資OpenAI上看600億美元

消息人士透露，輝達、微軟和亞馬遜正在商談向OpenAI投資合計多達600億美元，這是OpenAI新一輪大規模融資的一部分...

美元跌至4年低谷 華爾街預期還未觸底

美元價值目前跌至低谷，影響國際旅遊、美國企業獲利以及歐洲等地出口。華爾街預期美元還會進一步走弱，但不至於出現自由落體式崩...

銅價飆7%創新高 首度攻破1.4萬美元 高盛卻警告生產第一線需求放緩

銅價今天（28日）盤中大漲約7%，首度突破14,000美元，創下歷史新高，此時在市場預期銅供應緊張、加上美元走弱的情勢下，投資人湧入金屬市場，帶動強勁漲勢延續。

