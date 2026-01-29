受氣候干擾、貪腐醜聞拖累 菲律賓2025年GDP成長4.4%

快訊

中央社／ 馬尼拉29日專電
受到氣候干擾和防洪工程貪污醜聞影響，菲律賓2025年全年國內生產毛額（GDP成長率為4.4%，低於政府設定的全年目標。

菲律賓統計署（PSA）今天公布資料顯示，2025年第4季GDP年增3.0%，全年GDP成長率為4.4%，未達政府設定的5.5%至6.5%目標區間，且也低於2024年的5.7%和2023年的5.5%。

過去10年間，菲律賓GDP成長僅在2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊而下滑至負9.5%，其餘年度成長率都維持在5.5%或以上。

就2025年全年而言，經濟成長主要引擎為批發及零售業，包括汽車與機車維修，成長5.2%；金融與保險活動，成長5.8%；以及製造業，成長2.5%。

農漁林產業、工業及服務業分別成長3.1%、1.5%及5.9%。

就需求面而言，家庭最終消費支出（HFCE）成長4.6%、政府最終消費支出（GFCE）成長9.1%、貨品與服務出口成長8.1%、貨品與服務進口成長5.1%；而資本形成總額（Gross capital formation）全年下滑2.1%。

國民所得毛額（GNI）在2025年全年成長率為6.1%；來自國外的主要所得淨額（NPI）於2025年第4季年增10.9%，帶動全年成長率達19.1%。

菲律賓國家經濟、策劃暨發展部長巴里薩坎（Arsenio Balisacan）在直播記者會上表示，2025年GDP表現反映了多重因素的交互影響，其中包括氣候干擾造成的停課與停工。

此外，他坦承，全球經濟不確定性的陰影下，菲律賓國內防洪工程貪腐醜聞進一步衝擊企業與消費者信心。

巴里薩坎強調，政府正針對防洪工程醜聞展開徹查，由此衍生的治理改革，將強化問責機制、提升專案品質、確保公共資源能發揮更佳效益，同時為未來的永續性成長奠基。

針對氣候變遷相關的衝擊，巴里薩坎表示，政府正強化因應作為，包括改善防災整備、強化預警系統，並提升農業的氣候韌性。

