快訊

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

台北101還會再開放攀登？賈永婕說明「不可能」 曝1事阿湯哥例外

斷捨離衣服別亂丟！環保局示警「4大類」不能回收 違者恐吃6000元罰單

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Meta公布今年資本支出預期多達1,350億美元，超過去年的722.2億美元。路透
Meta公布今年資本支出預期多達1,350億美元，超過去年的722.2億美元。路透

美國科技「三巨頭」，包括Meta、微軟與特斯拉，以及南韓三星電子在台灣時間今天（29日）上午紛紛公佈財報，以下是最新財報重點整理：

Meta

－上季財報：AI幫忙強化廣告業務，上季整體營收599億美元，超越預期

－本季展望：估本季營收多達565億美元，高於預估

－資本支出：今年資本支出預期多達1,350億美元，超過去年的722.2億美元，也高於預期

－談話重點：祖克柏表示，他的AI策略核心在於「前置投入」運算資源，為公司達成「超級智慧」目標做準備

－盤後股價：大漲逾6%

微軟

－上季財報：Azure雲端運算部門營收成長38%，較前季的37%放緩

－本季展望：估整體營收812億美元，符合預期，Azure營收可望成長37%-38%

－資本支出：上季資本支出達375億美元，年增66%，高於預估，其中約三分之二用於運算晶片

－談話重點：剩餘履約義務年增一倍，達到6,250億美元，主要來自一筆與OpenAI簽訂的2,500億美元新合約

－盤後股價：下跌逾6%

特斯拉

－上季財報：全年營收年減約3%至948億美元，是首度年度營收下滑，因交車量減少

－本季展望：未提及2026年汽車銷售預估

－資本支出：2026年資本支出倍增至逾200億美元，資金將用於啟動Robotaxi專用車、人形機器人與電動半掛卡車的量產，並興建新的能源產品工廠

－談話重點：馬斯克說，評估興建涵蓋邏輯、記憶體與封裝的本土「Terafab」晶圓廠。此外，將結束Model S與Model X生產，將佛利蒙廠產能轉用於製造Optimus人形機器人

－盤後股價：上漲2%

三星電子

－上季財報：晶片事業上季營業利益較去年同期激增470%

－本季展望：預估AI熱潮在首季繼續帶動記憶體產業的有利市況

－資本支出：將大幅提高對記憶體設備的資本支出，以滿足AI成長中的需求

－談話重點：三星共同執行長盧泰文形容這場晶片短缺程度「前所未見」，並表示不排除調漲價格

－今天股價：開高走低，尾盤小跌0.5%

人形機器人 特斯拉 財報

延伸閱讀

00757硬傷…Netflix掉隊還採等權重？009815排名制贏但台積電ADR有點多此一舉

美科技3巨頭公布財報 投資人關注AI年度開發

特斯拉Q4獲利年降61％ 銷售下滑與AI投資拖累

引導到陰間？桃園道路奇葩標線成逆向陷阱題 眾人質疑：驗收怎過的

相關新聞

特斯拉最長壽車系退場！馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快

福斯商業新聞報導，特斯拉執行長馬斯克28日證實，旗下兩大最長壽經典車款Model S與Model X將在2026年正式停...

AI永動機再擴大 輝達、微軟、亞馬遜傳擬投資OpenAI上看600億美元

消息人士透露，輝達、微軟和亞馬遜正在商談向OpenAI投資合計多達600億美元，這是OpenAI新一輪大規模融資的一部分...

美元跌至4年低谷 華爾街預期還未觸底

美元價值目前跌至低谷，影響國際旅遊、美國企業獲利以及歐洲等地出口。華爾街預期美元還會進一步走弱，但不至於出現自由落體式崩...

銅價飆7%創新高 首度攻破1.4萬美元 高盛卻警告生產第一線需求放緩

銅價今天（28日）盤中大漲約7%，首度突破14,000美元，創下歷史新高，此時在市場預期銅供應緊張、加上美元走弱的情勢下，投資人湧入金屬市場，帶動強勁漲勢延續。

金銀漲到不講理？分析師示警：定價失序 熱錢退潮恐觸大反轉

黃金、白銀再度飆漲。分析師指出，避險情緒與流動性湧入成為主要推手，價格走勢逐漸脫離傳統供需，市場開始質疑貴金屬定價是否出...

馬斯克將蓋巨型晶圓廠TeraFab！台積三星都不夠 曾說不蓋會「撞牆」

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」，用來製造半導體。這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。