AI永動機再擴大 輝達、微軟、亞馬遜傳擬投資OpenAI上看600億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI傳出最新一輪募資，輝達（Nvidia）有意投資上看300億美元。 路透

消息人士透露，輝達微軟亞馬遜正在商談向OpenAI投資合計多達600億美元，這是OpenAI新一輪大規模融資的一部分，以支持該公司AI業務的快速成長。 

美國科技新聞媒體Information引述知情人士說法報導，上述的投資計畫將是總額最多達1,000億美元融資輪的一部分。既有投資者輝達正在洽談投資多達300億美元，而很早就開始支持OpenAI、且擁有OpenAI模型對雲端客戶銷售獨家權利的微軟（Microsoft），也正洽談加碼投資，金額應會在100億美元以下。亞馬遜則是可能成為新的投資者，討論中的投資金額估將遠超過100 億美元，甚至有望超過200億美元。

The Information報導，如果這輪金額龐大的募資得以成案，將有助於安撫市場對OpenAI燒錢太多的疑慮。公開市場投資人近期已開始質疑OpenAI是否有能力履行對甲骨文（Oracle）與微軟算力供應所做出的龐大支出承諾。

在提供這批資金前，這輪融資可望給予OpenAI達到7,300億美元的估值。

OpenAI去年夏天曾估計，2026年至2030年這五年裡，支持公司AI業務的相關成本，可能超過4,300億美元。

目前尚不清楚在最新這輪募資當中，哪一個投資者會投入最多資金。

一位名知情人士透露，亞馬遜的投資金額，可能取決於雙方同時在討論的其他交易內容，包括：OpenAI擴大向亞馬遜租用雲端伺服器、OpenAI銷售ChatGPT等產品給亞馬遜的商業合作。

OpenAI原本在去年11月宣布，未來七年將投入380億美元，向亞馬遜的雲端事業AWS租用伺服器。這使得AWS成為OpenAI至少五家雲端服務供應商之一。

輝達這輪洽談的投資，根據消息來源的說法，與輝達先前承諾的1,000億美元投資計畫是分開的。因為該項千億投資案將如何安排，目前尚未最終敲定。輝達去年秋天表示，為配合OpenAI部署GW等級算力的大量晶片，輝達將在多年內分批、每次100億美元，以總額最高1,000億美元，投資OpenAI。

