銅價飆7%創新高！快攻破1.4萬美元 高盛卻警告生產第一線需求放緩

銅價今天（28日）盤中大漲近7%，創下歷史新高，此時在市場預期銅供應緊張、加上美元走弱的情勢下，投資人湧入金屬市場，帶動強勁漲勢延續。

倫敦金屬交易所（LME）三個月銅期貨盤中飆漲6.7%，至每噸13,965美元，使今年以來的漲幅擴大至約12%。其他五種主要基本金屬也全面上揚，其中鋁價創下三年新高。

大宗商品在新的一年氣勢如虹，主要受美元走貶、對實體資產需求升溫，以及川普政府採取更強硬外交政策所引發的地緣政治緊張局勢推動。除了對能源轉型至關重要的銅之外，貴金屬價格也紛紛刷新歷史高點。現貨金價今天勁揚超過2%，突破每英兩5,500美元。甚至連去年承壓的原油，近幾周也出現上漲。

金屬全面走強，發生在美元指數跌至逾四年低點之後，對此，美國總統川普也釋出訊號，表示對美元疲弱並不擔憂。美元下滑使得大宗商品對許多買家而言更具吸引力。

不過，高盛集團表示，基本金屬年初以來的漲勢將遭遇逆風，因為價格大幅飆升及市場看漲情緒，背離了製造業需求趨於疲軟的現實，這一點在中國市場尤為明顯。

高盛股票研究共同主管Trina Chen在接受彭博電視台採訪時表示，「真正在一線的生產企業開始作出負面反應」，「我們正見到需求有所回落」。

她說，高盛最近對銅市場所做的調查顯示，由於從消費電子到五金等行業的用戶減少採購，金屬加工企業的訂單量已下降10%至30%。

Trina Chen表示：「就連電網訂單也在放緩。」在亞洲最大經濟體中國，來自電網領域的需求是銅消費主力軍。

涵蓋倫敦金屬交易所六大金屬的LMEX金屬指數今年迄今上漲約7%，距離2022年觸及的歷史高點僅一步之遙。