快訊

美元跌至4年低谷 華爾街預期還未觸底

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
美元貶勢再起。路透
美元價值目前跌至低谷，影響國際旅遊、美國企業獲利以及歐洲等地出口。華爾街預期美元還會進一步走弱，但不至於出現自由落體式崩跌，只是避險布局已成趨勢。

美元兌一籃子主要貨幣27日下跌至4年來低點。財經數據供應商慧甚（FactSet）的數據顯示，相較2025年1月10日的109.65高位，美元指數今天來到96.38低位。高盛負責外匯期權部門的夏哈（Praneet Shah）預期美元指數未來幾個月可能再下跌約4%，落居92.75。

路透社引述市場專家剖析。美國券商盈透證券（Interactive Brokers）市場策略師索斯尼克（SteveSosnick）表示美元走弱是雙面刃，一方面對跨國企業有利，但另一方面會讓進口商品變貴，可能帶來一定的通膨壓力。

克雷塞特資本（Cresset Capital）投資長艾布林（Jack Ablin）認為，外國投資人整體上仍想持有美國債券和股票，只是不喜歡美元，因此會對相關投資進行美元匯率避險。風險在於如果美元跌得過頭，聯準會（Fed）有可能不得不升息來穩定匯率。

投資研究公司CFRA首席投資策略師史托瓦爾（SamStovall）認為，美元走貶會進一步推升黃金與白銀價格，但他不認為會引發整體市場的恐慌性動盪。

華爾街日報指出，過去10年美元之所以強勢，主要驅動力是「美國例外論」－即美國在經濟和金融市場表現上始終優於其他已開發國家。政治穩定與健全法治，使日本壽險公司、歐洲退休基金等海外投資人有理由大舉買進美國資產。

強勢美元繁榮華爾街股市並讓美國人能以較低成本取得貸款投資，同時也提高消費者從海外購買商品與服務的能力，讓大批美國觀光客湧向海外消費。

從歷史角度看，美元如今仍屬強勢且依舊是全球的儲備貨幣。然而近來美元走貶的幅度之大，加上美國總統川普引發市場波動的言行，使投資人更有理由對美國進行避險布局。

提出知名「美元微笑理論」的倫敦資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）表示，他預期美元還會再下跌20%。

至於海外，美元走弱正逐漸成為其他經濟體頭痛問題。歐元區通膨今年本就預期將跌破2%，這週奧地利與法國的央行總裁都表示，他們正關切歐元走強會否把通膨推向更危險的低點甚至通縮。歐洲出口在美國關稅威脅與中國經濟放緩夾擊下已吃力，如今又因美元疲弱、歐元走強而雪上加霜。

像波蘭傢俱製造商Complet Furniture這類企業就深受美元貶值所害。美元兌波蘭茲羅提（Zlotys）過去一年下跌12%，再加上美國關稅陰影，使波蘭沙發對美國消費者而言變得更貴。

部分投資人警告，美元走弱也可能侵蝕進口零組件與原物料的美企獲利，甚至推升美國通膨；不過另一方面，大型科技公司、石油出口商以及其他擁有海外客戶的企業可能受惠，一定程度上抵消美元走弱的負面影響。

投資管理公司路博邁（Neuberger Berman）資深投資組合經理雷普頓（Fredrik Repton）說：「我們覺得當前比較像是減少對美國的投資，而不是全面拋售美國資產，美國是全球最深的資本市場，很難想像美元會出現自由落體式的崩跌。」

