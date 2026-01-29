美財長否認干預匯市臆測 美元兌日圓反彈

針對市場猜測美國可能考慮進場干預外匯市場、拋售美元換取日圓，美國財政部長貝森特今天對這項揣測冷卻處理，並強調堅持一貫「強勢美元政策」。隨後美元兌日圓上漲。

貝森特（Scott Bessent）今天接受美國財經新聞頻道CNBC專訪時表示，美國「絕對沒有」進場干預匯市以拉抬日圓。

當被問及美國是否可能採取這項行動時，他回應：「除了重申我們奉行強勢美元政策外，其他的我們不予置評」。

在貝森特發言後，日圓下挫，截至紐約時間上午10時51分，日圓兌美元約貶值0.9%，報153.51。

路透社報導，此前，紐約聯邦準備銀行以財政部代理機構，對美元兌日圓進行所謂「利率檢查」，引發市場的揣測，美國可能加入日本政府行動，拋售美元以支撐日圓。

貝森特說：「美國一貫堅持強勢美元政策，但強勢美元政策意思是要建立正確基本面。如果我們的政策健全，資金就會流入。」