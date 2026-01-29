特斯拉最長壽車系退場！馬斯克：Model S、X正式停產 要買要快

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
特斯拉執行長馬斯克28日證實，旗下兩大最長壽經典車款Model S與Model X將在2026年正式停產。路透
福斯商業新聞報導，特斯拉執行長馬斯克28日證實，旗下兩大最長壽經典車款Model S與Model X將在2026年正式停產，未來將全面改造位於加州佛利蒙公產的產線配置，改支援Optimus人型機器人生產，目標是年產100萬台。

馬斯克在2025年第4季財報會議上表示，Model S與Model X將自下一季起逐步縮減產量，並預計2026年全面停產。馬斯克形容，這兩款車「是時候功成身退、光榮退役」，並喊話有意購買者「現在就是下單時機」。

市場解讀，停產決定與特斯拉近年策略轉向有關。公司一方面押注自動駕駛與機器人等新事業，另一方面也面臨電動車需求放緩與價格競爭升溫的壓力。特斯拉最新財報顯示，上季營收年減3%至249億美元；2025年全年營收948億美元，也較前一年下滑3%。交車表現同樣走弱。特斯拉表示，上一季電動車銷售較一年前下滑16%；2025年全年共賣出164萬輛車，年減9%。

Model S與Model X曾是特斯拉早期招牌車系，協助品牌在電動車市場站穩腳步；但隨著全球同業競爭加劇，特斯拉近年也多次調降兩款車售價。如今，特斯拉主力產品線已由較平價、銷量更大的Model 3與Model Y主導，兩者占去年大多數交車量。

CNBC並引述馬斯克說法指出，特斯拉將把佛利蒙工廠改為生產Optimus人型機器人，且馬斯克強調，Optimus需要一整套全新的零件與供應商網絡，跟現有車用供應鏈幾乎接不上，等於得從頭建一條新的供應體系。

特斯拉在聲明中表示，2026年將進一步投資支援乾淨能源、運輸與自動化機器人所需的基礎設施，計畫在車輛、機器人、儲能與電池製造等領域擴增6條新產線，並運用既有工廠、充電與服務中心網絡支援未來成長。

