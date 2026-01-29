金銀漲到不講理？分析師示警：定價失序 熱錢退潮恐觸大反轉

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃金、白銀的價格持續飆漲。分析師指出，避險情緒與流動性湧入成為主要推手，價格走勢逐漸脫離傳統供需。路透
黃金、白銀再度飆漲。分析師指出，避險情緒與流動性湧入成為主要推手，價格走勢逐漸脫離傳統供需，市場開始質疑貴金屬定價是否出現失序。

周四，金價延續強勢，現貨金一度站上每英兩5,500美元，續創歷史新高，日內上漲逾3%，報5,501.18美元；2月期金升至5,568.66美元。白銀也同步走高，現貨銀漲逾2%至119.3美元，3月期銀上漲近5%至118.73美元。

財經網站CNBC報導，分析師指出，這波行情不只反映基本面需求，更源於投資人為規避地緣政治風險、政府債務膨脹及利率前景不確定性而湧入避險資產。儘管借貸成本仍高，各國央行持續購金，仍為金價提供支撐；市場對未來貨幣政策轉向寬鬆的預期，也提升無息資產吸引力。

兼具避險與工業屬性的白銀漲勢尤其劇烈。白銀今年來累計漲幅已逾145%。分析師指出，在太陽能、電子與電氣化需求支撐下，供給受限進一步放大漲幅。

Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，原先預期的金價「融漲」，如今已擴散至所有貴金屬，甚至波及部分基本金屬與稀土。

然而，劇烈波動也引發市場質疑。MKS PAMP分析師Nicky Shiels指出，當前價格更多由流動性驅動，而非實體供需，短線已呈現技術性過熱。

Galena Asset Management執行長兼共同投資組合經理Maximilian Tomei也認為，近期金屬價格上漲未必反映基本面需求，反而與美元走弱更密切相關。美元指數過去12個月下跌近11%。他強調，即便基本面需求增加，也難以單獨解釋部分金屬價格上漲高達200%的幅度，白銀市場的走勢已顯得誇張，出現多重脫節。

全球市場的過剩流動性是另一關鍵。當股市估值偏高時，部分透過槓桿創造的資金便轉向金屬市場尋求出路。此外，政府債券因債務攀升而削弱避險吸引力，也促使資金流向貴金屬。

市場規模差異加劇了價格扭曲。相較於黃金或標普500指數，白銀與鉑金市場規模較小，使投機資金對其價格產生不成比例的影響。

Marex全球市場分析主管Guy Wolf警告，一旦投機資金開始獲利了結、流動性退潮，價格可能出現同樣劇烈的反轉。

避險 分析師 金價

