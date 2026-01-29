日本半導體設備商愛德萬上修財測 股價一度大漲14%
日本半導體設備製造商愛德萬測試（Advantest）獲利優於預期，並且上修財測後，公司股價在東京股市今（29）日早盤一度大漲多達14%，創下歷史新高。
愛德萬測試上季（公司會計年度第3季）營業利益為1,140億日圓（7.44億美元），遠優於分析師預測共識值720億日圓。公司因而將全年營業利益預測，從先前的3,740億日圓大幅上修至4,540億日圓；彭博訪調分析師的預估共識為 3,850億日圓。
彭博新聞指出，半導體產業前景轉趨明朗，將有助支撐日本整體股市表現，尤其現在正值日本提前眾議院改選投票日即將來，投資人為可能引發的市場波動做準備。
愛德萬測試產製可用於辨識先進晶片缺陷的設備，正受惠於全球對資料中心及其他AI基礎建設支出的快速成長。
Jefferies證券分析師中Masahiro Nakanomyo和Hisako Furusumi在最近的報告中指出：「在生成式AI與高頻寬記憶體（HBM）需求強勁帶動下，我們預期（愛德萬測試）中期內，獲利將持續強勢成長。」
Jefferies證券也將愛德萬測試的目標價由25,000日圓上調至30,000日圓。愛德萬測試今早股價已一度觸及29,140日圓。
