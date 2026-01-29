三星上季獲利創歷史新高 晶片事業營業利益激增近五倍

三星電子周三表示，受惠於人工智慧（AI）競賽導致晶片供應吃緊並推升價格，上季晶片事業獲利成長近五倍，整體營業利益成長逾兩倍，創下歷史新高，並預測未來晶片需求持續強勁。

此結果充分展現這個全球記憶體龍頭強大的定價權，獲利可望在今年加速成長。

三星電子在新聞稿中說：「持續升溫的 AI 熱潮，預料會在 2026 年第1季繼續帶動整體產業的有利市況。」

三星電子表示，預計本季開始交付新世代高頻寬記憶體（HBM）晶片 HBM4。分析師預期首批晶片將出貨給輝達（NVIDIA）。

現代汽車證券分析師 Greg Roh 說：「三星對 HBM4 的信心，顯示緊追在後的歷程終於開花結果。該公司目前看來已具備技術優勢，能在今年引領產業轉向新一代 HBM。」

不過，三星電子也警告，記憶晶片價格上漲，對旗下智慧型手機和顯示器事業構成壓力，並提醒全球關稅在內其他風險仍在。

三星電子周四股價一度大漲2.4%，隨後轉跌逾2%。

三星電子上季營業利益為 20 兆韓元（約 139.8 億美元），符合原先預估的 20 兆韓元，且遠高於去年同期的 6.49 兆韓元。上季營收為 93.8 兆韓元，較去年同期成長 24%。

獲利支柱的晶片事業上季營業利益較去年同期激增 470%，達到創紀錄的 16.4 兆韓元；相較之下，手機事業被晶片價格飆漲所排擠，獲利下滑至 1.9 兆韓元。

三星電子表示，手機事業今年預料將面臨成本上漲壓力。三星共同執行長盧泰文接受路透專訪時，形容這場晶片短缺程度「前所未見」，並表示不排除調漲價格。

顯示器事業則受惠於大客戶蘋果（Apple）iPhone 17 系列銷售強勁，獲利翻倍至 2 兆韓元。

上季營業利益翻倍並創下歷史新高的SK 海力士周四也表示，為因應客戶需求，新世代 HBM 已投入大規模量產。

記憶晶片製造商已調整生產線，轉向生產利潤豐厚的 HBM，以滿足 AI 資料中心的需求。由於生產相同容量的 HBM 所需晶圓產能約為標準 DRAM 的三倍，因此縮減了消費性電子產業的供貨，也導致個人電腦（PC）製造商及小型電子公司面臨兩位數幅度的漲價。